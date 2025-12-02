Odmäk ako na jar: Už o pár dní príde zmena, na sneh môžete zabudnúť. Takto bude na Mikuláša, páčiť sa vám to nebude

Začína sa ďalší zimný deň, ktorý prinesie skôr pochmúrnu atmosféru než predvianočnú idylu. Aj keď si dnes majitelia adventných kalendárov otvoria už druhé okienko, vonku ich čaká najmä hmla, nízka oblačnosť a miestami aj klzké chodníky či cesty. Počasie zostáva stabilné, no zároveň môže byť zradné pre vodičov aj chodcov.
Podľa údajov portálu iMeteo sa včera nad Slovenskom presúvala zvyšujúca sa oblačnosť, ktorú spôsobila tlaková níž nad Škandináviou. Vo vyšších polohách sa miestami objavila polojasná obloha, no väčšina územia zostala pod vplyvom hustej nízkej oblačnosti a pretrvávajúcej hmly.
Zrážky boli slabé a lokálne, ich kombinácia s teplotami okolo nuly však vytvárala podmienky na poľadovicu, najmä ráno a po zotmení. Teploty sa pohybovali od +2 do +7 °C, na chladnom severe od -2 do +2 °C, vo výške okolo 1 500 metrov bolo približne +1 °C a vietor bol prevažne slabý.
Dnešok neprinesie veľkú zmenu
Aj dnešný utorok sa ponesie v znamení pokojného, no veľmi sivého zimného počasia. Nad Slovenskom sa naďalej nachádza nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu, ktoré vytvára rozsiahlu oblačnosť a podmienky na dlhotrvajúcu hmlu. Tá sa môže miestami udržať až do popoludnia.
Najvyššia denná teplota dosiahne +2 až +7 °C, v údoliach a miestach so stagnujúcou hmlou môže zostať len -2 až +2 °C. Na horách vo výške okolo 1 500 metrov bude približne +2 °C. Pravdepodobné sú len ojedinelé slabé prejavy mrholenia, ktoré môžu opäť vytvárať poľadovicu. Vietor ostane väčšinou slabý, no na juhozápade sa môže objaviť východný až juhovýchodný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
Aj zajtra to bude o opatrnosti
Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bude aj streda ovplyvnená dvoma synoptickými situáciami. Od východu nad naše územie zasiahne okraj tlakovej výše, zatiaľ čo od západu bude postupovať výšková brázda. Spolu zabezpečia, že oblačnosť zostane rozsiahla a slnečných lúčov bude opäť veľmi málo.
Zajtrajší deň prinesie oblačné až zamračené počasie, len ojedinele sa môže oblačnosť prechodne zmenšiť. Na mnohých miestach sa opäť očakáva hmla, ktorá môže byť aj mrznúca. Slabé zrážky sa vyskytnú len miestami, no podmienky na poľadovicu zostanú výrazné.
Najnižšie teploty klesnú na +4 až -1 °C, v severných údoliach na -1 až -6 °C. Najvyššie denné hodnoty sa budú pohybovať od +3 do +8 °C, miestami len okolo +1 °C. Vietor bude prevažne slabý, na západe a v oblasti Hontu môže fúkať východný až juhovýchodný vietor s rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
Streda neprinesie žiadne výrazné oteplenie ani zmenu charakteru. Hmla, mrznúca hmla, slabé zrážky a poľadovica zostanú najväčšími rizikami. Na cestách aj chodníkoch bude potrebná opatrnosť počas celého dňa. Tieto javy sa totiž môžu vyskytovať veľmi lokálne a často sa objavujú bez varovania.
Takto bude na Mikuláša
Podľa predpovede SHMÚ bude počasie na Mikuláša aj v dňoch okolo neho ovplyvnené frontálnym rozhraním, ktoré k nám postúpi od juhu a bude spojené s tlakovou nížou nad centrálnym Stredomorím. Mikuláš tak prinesie prevažne oblačné až zamračené podmienky, len ojedinele sa môže oblačnosť na chvíľu zmenšiť, najmä na východe Slovenska.
Miestami sa objaví hmla a sem-tam, najmä na západe, aj mrholenie alebo dážď. Najnižšia teplota v noci klesne na +3 až -2 °C, na západe a v oblasti Hontu sa bude pohybovať okolo +5 °C. Najvyššie denné teploty vystúpia na +8 až +13 °C, na severe miestami len +2 až +7 °C. Vietor bude slabý alebo bezvetrie, len na západe a v oblasti Hontu sa môže objaviť východný až juhovýchodný vietor s rýchlosťou približne 5 až 25 km za hodinu.
Počasie cez víkend a začiatkom budúceho týždňa
Obdobie od soboty 6. decembra do pondelka 8. decembra bude podľa meteorológov teplotne nadnormálne. Počasie zostane prevažne oblačné až zamračené, ojedinele sa môže oblačnosť zmenšiť. Kde-tu sa objaví hmla a slabé zrážky, ktoré sa budú častejšie vyskytovať v západnej polovici Slovenska.
Najnižšie teploty v noci klesnú na +3 až -3 °C, spočiatku na juhozápade môžu zostať okolo +5 °C. Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať od +3 do +10 °C, neskôr od +1 do +8 °C. Prevládnuť by malo pokojné zimné počasie bez výraznejších extrémov, no s častou oblačnosťou a lokálnymi zrážkami.
