Odhalila talent, o ktorom mnohí netušili. Karin Majtánová prekvapila ako speváčka, plní si dlhoročný sen

Obľúbená osobnosť domácej televíznej obrazovky sa rozhodla vystúpiť z tieňa moderátorského pultu a odvážne sa vydala úplne iným smerom. S Dámskym klubom však nekončí, na druhej strane ukazuje sa občas aj v inej úlohe, ktorá naznačuje, že jej kreatívna cesta naberá nečakané obrátky.
Hoci podrobnosti ešte len vychádzajú najavo, už teraz je jasné, že jej kroky smerujú do hudobného sveta. Už je to nejaký čas, čo si občas niečo zaspieva, aby predviedla zlato v hrdle. Ako prezradila Karin Majtánová pre Topky, nejde o niečo, čo jej zrazu napadlo v hlave, že by mohla robiť.
Od moderátorského mikrofónu k hudobným ambíciám
Nikto zrejme spočiatku nečakal, že by sa mohla dať na spev. Dlhé roky ju totiž diváci poznajú ako moderátorku Dámskeho klubu, kde sa objavuje po boku Ivety Malachovskej.
“Robím všetko pre to, aby sa mi darilo, pretože ma to veľmi baví. Bol to môj sen a o mne je známe, že si veľmi rada plním svoje sny a cieľavedomo za nimi kráčam. Mám skončenú ľudovú školu umenia – spev a klavír, a po čase som sa k tomu vždy vrátila,“ objasnila Karin, ako to je u nej so spevom.
Okrem toho, že spev je jej vášňou, Karin považuje za výhodu, ak vie moderátor niečo zaspievať a zabaviť publikum. “Chápala som to aj ako nevyhnutnosť, lebo ten spievajúci moderátor je to dva v jednom, alebo teda bonus navyše, čo je veľmi príjemné,” dodala.
