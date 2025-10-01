Odhalila, čo sa deje za zatvorenými dverami. Adela Vinczeová otvorene priznala, ako doma funguje s Maxíkom

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Nažívajú si šťastne a vyzerá to tak, že majú stanovené pravidlá.

O známej moderátorke často mnohí hovoria, že to má v hlave usporiadané a na všetko má racionálne vysvetlenie. Jej názory sú logické a stojí si za nimi, aj keby sa stalo čokoľvek. Podobne je to aj za zatvorenými dverami jej domova, v ktorom si nažíva v trojici aj s adoptívnym synčekom Maxíkom. Čo sa týka materstva, nie je taká ako ostatní rodičia. 

Stalo sa to už akýmsi fenoménom angažovať sa v diskusiách na sociálnych sieťach či na Modrom koníkovi, čo sa týka starostlivosti o deti a rodičovstva. Mamičky si tam navzájom radia, čo je dobré a čo nie. Ako prezradila v relácii Closer Talks, Adela Vinczeová sa tomu vyhýba.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Menej práce, viac mamičkovských povinností

Mama Maxíka to jednoducho odmieta. „Ja, ako mamička, ktorá aktuálne vychádza z detskej izby po uspávaní medzi pol jedenástou a jedenástou, nechcem sledovať nič viac o mamičkovskom svete. Nesúďte to, prosím, ale tak nám to vychádza,“ povedala na rovinu moderátorka, ktorá si radšej pozrie vtipné videá na sociálnych sieťach, hoci sama si uvedomuje, že to nie je najideálnejšie trávenie voľného času.

Všetka pozornosť smeruje na malé šidlo, ktoré už neraz prekvapilo zvedavými otázkami, no tiež hláškami, z ktorých by sa roztopilo aj to najchladnejšie srdce. Momentálne sa Adela venuje relácii vo Fun rádiu, ktorú má so Sajfom, a taktiež tolkšou, no zdá sa, že tú nepovažuje za svoju prácu, ale za niečo, pri čom sa môže odreagovať. „Potom mám raz za mesiac výjazd so štyrmi slovenskými hercami, ktorých mám veľmi rada. Chodíme robiť tolkšou a to je taká moja psychohygiena,“ uviedla Adela, ako vyzerá jej pracovný režim.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Nechýba ani Trochu inak, ktorú nahráva raz za mesiac a v jej diári sú odrazu prázdne riadky. Práce má oveľa menej, čo znamená automaticky viac času pre Maxíka. Našťastie, na malého chlapčeka nie je úplne sama. Keďže jej muž Viktor Vincze podľahol pilotovaniu, stáva sa, že nejaký čas nie je doma. Napríklad v auguste bol až 10 dní preč. „Vtedy to ťahám ja. Som veľmi vďačná mojim rodičom a svokrovcom, že občas vedia nejako vypomôcť,“ neskrýva vďačnosť.

Kombinuje rodičovstvo s prácou

