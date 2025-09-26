Uvedomuje si, že jej to nerobí dobre. Adela Vinczeová otvorene priznala zlozvyk, ktorý nevie stopnúť

Kto by to bol povedal o mamičke adoptívneho synčeka Maxíka. Známa moderátorka sa vždy prezentuje ako racionálna žena, ktorá stojí nohami na zemi. Jej názory majú hlavu aj pätu a mnohí ľudia s nimi súhlasia. Aj preto im prirástla k srdcu a stala sa pre nich obľúbenou známou osobnosťou.
Manželka Viktora Vinczeho zvoľnila tempo a rozhodla sa dať zbohom práci, ktorá by jej zasahovala do voľného času. Má totiž jasno v tom, ako ho chce tráviť. Čo najviac pozornosti chce venovať Maxíkovi a zaplaviť ho láskou, ktorá mu nebola dopriata od biologických rodičov. Dnes sa Adela Vinczeová venuje prevažne svojej tolkšou Trochu inak, v ktorej najnovšie prezradila nečakanú vec, ako píše Koktejl.
Robí to každý večer
Už dnes večer čaká na divákov premiérová epizóda tolkšou, kde sa opäť objavia zaujímavé osobnosti. Tentokrát pozvanie prijali Petra Vlhová a neurovedkyňa Dominika Fričová. Padla reč na rôzne témy i na tie z každodenného života, pričom sa spomenuli aj sociálne siete. Dnes na ne chodieva takmer každý, vrátane Adely, ktorá vie, že to nie je najideálnejšie trávenie voľného času.
Každý určite zažil situáciu, keď si otvoril Facebook alebo Instagram a povedal samému sebe, že si pred spaním pozrie pár videí a pôjde spať. Ruku na srdce, bolo to naozaj len pár minút? Adela si vždy povie, že to bude len na chvíľu, no opak je pravdou. „Robím to každý večer a viem, že mi to nerobí dobre,“ prezradila moderátorka úprimne a zároveň tak priznala svoj zlozvyk. Nadšená z neho rozhodne nie je. A aj keď to rada robí, zjavne ju hryzie svedomie.
Neurovedkyňa ďalej vysvetlila, prečo Adela rada „scrolluje“ sociálne siete. Súvisí to s ľudským mozgom a odmeňovacím systémom. Ide o rýchly dopamín, ktorý však spôsobuje, že človek neprežíva skutočné šťastie. Viac tajomstva okolo toho, čo sa deje v našom mozgu, prezradila odborníčka v epizóde tolkšou, ktorá bude odvysielaná na televíznych obrazovkách.
