Odhalil prekvapivé zistenie. Herec zo Sľubu prezradil svoje zvyky počas Vianoc, v kuchyni má hlavné slovo

Na obrazovke ho diváci poznajú ako charizmatického a rebelantského Roba, no mimo kamier je Kristián Macháček predovšetkým rodinný typ, pre ktorého majú Vianoce výnimočné čaro. Sviatočné dni uňho nepatria len oddychu, ale aj tradíciám, vôňam z kuchyne a spoločnému času s najbližšími.
Pre fanúšikov je Kristián Macháček tvárou úspešného seriálu Sľub, kde stvárňuje syna prísnej a ráznej učiteľky ruštiny Zdeny Hanúskovej, ktorý si rýchlo získal sympatie publika. Keď sa však zhasnú reflektory a skončí natáčanie, herec sa s radosťou vracia do sveta, kde majú hlavné slovo pokoj, rodina a vôňa domácej kuchyne. Ako prezradil v rozhovore pre Koktejl, Vianoce prežije v rodinnom kruhu.
Nadšenec varenia a pečenia
Mladý herec dodržiava zvyky a tradície, na ktoré si zjavne potrpí. „Budem ich tráviť v kruhu rodiny. K tým zvykom by som sa vrátil, že na Štedrý večer sme ja, rodičia a „brácho“ spolu a na ten ďalší deň sa stretneme celá rodina z maminej strany u mojej tety a tam je zase párty. Celá rodina,“ uviedol umelec, ako u nich vyzerajú Vianoce.
Dodržiavanie tradícií má uňho pevné miesto – od štedrovečernej atmosféry až po drobnosti, ktoré robia Vianoce Vianocami. Výnimočnú rolu pritom zohráva varenie, ktoré pre neho nie je povinnosťou, ale rituálom. On a jeho rodina dávajú prednosť starej dobrej klasike. „A čo varíme? Varíme také klasické veci, asi ryby, ale výborná vec, čo robievame poslednú dobu, je šalát z krabích tyčiniek. Je to výborné. Tam idú jabĺčka, neviem, čo tam ide všetko, ale dokážem to jesť stále,“ priznal Kristián.
Ak si myslíte, že charizmatický herec príde k rodine a bude mať navarené a napečené, ostanete v nemom úžase. Za sporákom totiž zvykne stáť sám Kristián, a to nielen počas sviatkov. „Ja milujem varenie a pečenie. A nielen na Vianoce, ale celkovo počas roka, takže ja som ten hlavný, čo to robí,“ vyšiel s pravdou von s prekvapivou informáciou, ktorá zaskočí nejedného fanúšika.
Podľa jeho slov sú Vianoce nielen o tom, čo má na stole, ale najmä o ľuďoch, ktorí okolo neho sedia.
