Oddnes začali platiť nové pravidlá: Kto odmietne prácu, príde o dávku v hmotnej núdzi. Sú však aj výnimky

Foto: TASR - Dano Veselský

Lucia Mužlová
TASR
Zákon začal platiť dnes 1. septembra.

Nezamestnaní budú môcť prísť o dávky v hmotnej núdzi, pokiaľ v budúcnosti odmietnu ponuku primeranej práce. Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili na konci mája. Nové pravidlá začali platiť dnes.

V praxi to bude fungovať tak, že ak nezamestnaný odmietne ponuku práce raz, bude mu dávka v hmotnej núdzi odobratá na jeden mesiac. Pokiaľ to urobí opakovane, príde o dávku na tri mesiace a bude sa to opakovať, až kým neprijme vhodnú pracovnú ponuku.

Toto pravidlo sa nebude týkať osôb, ktoré z medicínskych alebo zo sociálnych príčin nemôžu vykonávať prácu. O ich prípadoch majú osobitne rozhodovať úrady práce. Ako uviedlo ministerstvo práce, ten, kto prijme pracovnú ponuku sprostredkovanú úradom práce, bude poberateľom plnej dávky ešte nasledujúce dva mesiace. Potom sa mu vyplácaná suma zníži – najprv na 75 %, následne na polovicu a napokon na štvrtinu.

Ak uchádzač vezme menšiu pracovnú príležitosť od obce, získa základný aktivačný príspevok. Ak sa súčasne zapojí aj do rekvalifikácie, nárok má na vyšší príspevok.

Minister tvrdí, že zákon chráni zraniteľné osoby

Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) v tejto súvislosti zdôraznil, že zákon o službách zamestnanosti už v súčasnosti pozná pojem vhodnej pracovnej ponuky. Táto ponuka musí byť primeraná spôsobilostiam, schopnostiam a zručnostiam konkrétneho človeka.

„A ten istý zákon pamätá aj na výnimky pre ľudí, ktorí z logických dôvodov nedokážu a nemôžu pracovať, či už ide o sociálne alebo zdravotné dôvody. Takže takíto ľudia sa, naozaj, nemusia báť, že by sa ich tento princíp dotkol,“ zdôraznil minister.

Ilustračná foto: Pexels

Novela tiež rozširuje pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o sprostredkovanie vhodného zamestnania osobe v hmotnej núdzi, či prináša zvýhodnené posudzovanie príjmu z pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu po dobu šiestich mesiacov pre tých členov domácnosti, ktorí nastúpia do zamestnania.

„Cieľom návrhu zákona je úprava právneho rámca poskytovania služieb zamestnanosti úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečením činností zameraných na vyhľadávanie pracovného miesta a ponuku vhodného zamestnania s cieľom sprostredkovania zamestnania osobám, ktoré sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,“ uviedlo v dôvodovej správe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Podpora integrácie zraniteľných skupín

Novela okrem iného upravuje opatrenia, ktoré by podľa rezortu mali zlepšiť integráciu najzraniteľnejších osôb na trh práce, najmä dlhodobo nezamestnaných a osôb s nízkou kvalifikáciou. K ďalším opatreniam patrí vyňatie daňového bonusu a zamestnaneckej prémie z okruhu príjmov na účely pomoci v hmotnej núdzi, rozšírenie možnosti vykonávania menších obecných služieb aj mimo územia obce, ktorej je člen domácnosti obyvateľom.

Novela prináša aj odstupňovanie sumy aktivačného príspevku na tri úrovne podľa miery aktivácie a opätovné zavedenie možnosti vzniku nároku na aktivačný príspevok aj pre zamestnaných. Poslanci pri hlasovaní odmietli viaceré pozmeňovacie návrhy opozičných zákonodarcov.

Opozícia opatrenie kritizovala

Ingrid Kosová (PS) navrhla vypustenie ustanovení, ktoré upravujú podmieňovanie priznania plnej výšky dávky v hmotnej núdzi prijatím ponuky vhodného zamestnania. Toto opatrenie podľa nej odporuje základnému účelu dávky v hmotnej núdzi, ktorým je zabezpečenie existenčného minima pre osoby v krajnej sociálnej tiesni.

Peter Pollák (hnutie Slovensko) okrem iného navrhoval ponechať súčasnú právnu úpravu a nerozširovať možnosti znižovania dávky v hmotnej núdzi. Novela je účinná od 1. septembra 2025.

