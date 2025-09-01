Budú, či nebudú mať Slováci 17. novembra voľno? Vláda necháva ľudí v neistote, toto zatiaľ vieme

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
Vláda tak necháva Slovákov a zamestnávateľov v neistote.

Trendom posledných rokov na Slovensku je tvrdá konsolidácia, pričom vláda zistila, že ak majú ľudia menej voľna a viac chodia do práce, celkom to napĺňa štátnu kasu. Po prvom septembri tak chcú politici zrušiť deň pracovného pokoja aj 17. novembra a verejnosti to bolo v júni podané ako hotová vec, no ako je už u nás zvykom, všetko sa necháva na poslednú chvíľu a vlastne nikto nevie, čo bude.

Keďže 17. november 2025 pripadá na pondelok, Slováci by mali predĺžený víkend. No či ho naozaj dostanú, je otázne, upozorňujú TVNoviny. Národná rada totiž zrušenie dňa pracovného pokoja stále neschválila. Väčšina poslancov pritom pracuje doslova len zopár mesiacov do roka, no luxusný plat berú každý mesiac.

Nikto nevie, čo bude

V parlamente je momentálne v druhom čítaní otvorený zákon o dani z finančných transakcií a podľa ústavného právnika Vincenta Bujňáka by na najbližšej schôdzi mohol byť podaný pozmeňujúci návrh, no zatiaľ nikto nevie, čo bude. Vláda tak necháva Slovákov a zamestnávateľov v neistote. Isté však je, že voľno na Deň boja za slobodu a demokraciu nateraz stále platí. Ak by zmena prešla, stále pôjde o štátny sviatok, no bez pracovného voľna.

