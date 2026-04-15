Ženy budú zarábať rovnako ako muži: Poslanci schválili zákon, ktorý mení pravidlá odmeňovania

Ženy a muži budú musieť byť za rovnakú prácu odmeňovaní rovnako. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. Nová legislatíva zosúladila slovenskú právnu úpravu s európskou smernicou o transparentnom odmeňovaní a zároveň posilňuje zásadu rovnakého odmeňovania žien a mužov za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.
Podľa ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) ide o historický míľnik pre pracujúce ženy na Slovensku. „Prijali sme novelu zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, ktorá zavádza povinnosti pre zamestnávateľov, povinnosti pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ale najmä práva pre zamestnancov,“ zhodnotil po stredajšom hlasovaní v parlamente minister Tomáš.
Rozdiely v platoch stále pretrvávajú
Pripomenul, že v súčasnosti na Slovensku zarábajú pracujúce ženy v priemere o 16 % menej ako muži na rovnakej pozícií.Novou povinnosťou pre zamestnávateľov tak je, že musia zaviesť novú štruktúru odmeňovania na základe objektívnych kritérií. Prihliadať po novom majú na zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť a pracovné podmienky, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej pracovnej pozícii.
Ako doplnil minister, prihliadať sa bude aj na takzvané mäkké zručnosti, či už sociálne alebo komunikačné.Novela zákona zavádza aj povinnosť zamestnávateľov sprístupniť uchádzačom o prácu informácie o očakávanej odmene alebo o jej rozpätí ešte pred vznikom pracovného pomeru. Zároveň im zakazuje požadovať údaje o predchádzajúcich mzdách.
Zamestnanci získajú nové práva
Zákon tiež zavádza právo zamestnancov na informácie o ich vlastnej úrovni odmeny a o priemernej úrovni odmien kolegov vykonávajúcich rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty s rozlíšením podľa pohlavia. „Pokiaľ bude táto mzda odchýlená od priemernej mzdy v danej kategórii o viac ako 5 %, tak daný zamestnávateľ bude musieť tento rozdiel riadne zdôvodniť alebo odstrániť do šiestich mesiacov,“ priblížil Tomáš. Dodal, že ak tak zamestnávateľ neurobí, tak bude musieť následne tento rozdiel prerokovať so zástupcami zamestnancov.
„Ak nebude zhoda na tom, že je to reálna alebo zdôvodniteľná odchýlka, tak prichádzajú na rad sankcie,“ doplnil minister. O odmeňovaní budú musieť zamestnávatelia po novom predkladať správu ministerstvu práce. Veľké firmy s viac ako 250 zamestnancami budú musieť správu predkladať každoročne, tie menšie s počtom zamestnancov od 100 do 250 raz za tri roky.
Pokuty môžu dosiahnuť až 100 000 eur
Ak správa bude obsahovať nezrovnalosti v odmeňovaní, tak opäť bude mať zamestnávateľ pol roka na ich zdôvodnenie alebo odstránenie, ak tak nespraví na rad príde prerokovanie s odbormi a ak ani potom nebudú rozdiely odstránené, hrozia zamestnávateľovi pokuty. V prípade porušenia zákona, teda pri nerovnakom odmeňovaní, sa môžu sankcie podľa ministra Tomáša vyšplhať až na 100 000 eur.
Ak zamestnávateľ nepredloží ministerstvu práce správu o odmeňovaní, hrozí mu pokuta od 4 000 do 8 000 eur.Zákon bude účinný od 7. júna, nové povinnosti musia firmy zaviesť najneskôr do konca júla 2026. Prvú správu budú musieť zamestnávatelia predložiť do 15. apríla 2027.
Opozícia sa nezhodla
Za vládny návrh novely zákona z dielne ministerstva práce v parlamente zahlasovalo 123 zo 137 prítomných poslancov. Opozičné Progresívne Slovensko prinieslo aj pozmeňovací návrh s približne dvadsiatkou zmien, ten však v pléne neprešiel. Vyvolal však nezhodu medzi opozičnými poslancami.
Kým PS navrhovalo legislatívne úpravy prenesené z európskej smernice ešte sprísniť, podľa poslanca SaS Mariána Viskupiča nové pravidlá v odmeňovaní žien a mužov prinášajú ďalšiu byrokraciu pre zamestnávateľov. Prízvukoval, že rovnaké odmeňovanie je dôležité, podľa neho však slovenské, ale aj európske firmy, sú už dnes ťažko skúšané a nové pravidlá prinášajú len ďalšie povinnosti, ktoré zaťažujú podnikateľov a ohrozujú ich konkurencieschopnosť.
