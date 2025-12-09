Prečo nám ráno zapácha z úst: Dôvod je veľmi jednoduchý. Môžeme tomu ľahko zabrániť. Stačí urobiť dve veci

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Ranný dych vyrieši pohár vody.

Každý z nás má ráno po zobudení nie úplne najpríjemnejší dych a chuť v ústach. A to aj vtedy, keď sme si večer predtým poctivo vyčistili zuby. Aká je teda príčina ranného dychu?

Ako informuje web Metro, podľa odborníkov za to môžu sliny v ústach, ktorých máte počas spánku nedostatok. A ak náhodou spíte s otvorenými ústami, je ich ešte menej. Sliny totiž čistia jazyk a zuby, ale keď ich je málo, baktérie sa hromadia. Výsledkom je typický ranný dych a často aj nepríjemná chuť.

Ranný dych ovplyvňuje aj kvalita spánku

Niektorí ľudia však môžu mať ráno poriadne zvláštnu chuť v ústach – kovovú, slanú či dokonca krvavú. V takomto prípade sú na vine nos a dutiny. Ak trpíte alergiou, ste prechladnutí alebo máte chronicky upchaté dutiny, môže sa počas spánku do hrdla presúvať hlien, ktorý sprevádza slaný nádych a drobné množstvá baktérií či zápalových látok.

Ak však ráno cítite v ústach kyslú chuť, je to z toho dôvodu, že počas noci baktérie v ústach spracúvajú zvyšky jedla a vytvárajú kyseliny, ktoré zanechávajú jazyk kyslý. Príčinou ale môže byť aj tichý reflux – nenápadný návrat žalúdočných štiav do hrdla, ktorý nemusí spôsobiť zápal záhy, ale kyslú chuť v ústach.

Ilustračné foto: Freepik

Zaujímavé je, že naša kvalita spánku ovplyvňuje to, čo cítime v ústach. Ak ste v noci chrápali, lapali po dychu alebo sa pričasto budili, môže to narušiť tvorbu slín a celkové vnímanie chutí. Napríklad, ľudia so spánkovou apnoe často uvádzajú, že ich chuťové poháriky sú menej citlivé.

Dobrá správa je, že ranný dych viete zmierniť. Stačí, keď večer pred spaním a aj ráno po zobudení vypijete pohár čistej vody. Rovnako pomôže poctivá večerná hygiena úst, najmä čistenie jazyka a použitie zubnej nite.

