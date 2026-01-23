Odborník na spánok prezradil, koľko prebudení počas noci je ešte normálnych. Závisí to od vášho veku

Kvalitný spánok je jedným zo základných pilierov zdravia, no pre mnohých ľudí je nedosiahnuteľným ideálom. Ak vás trápi časté nočné budenie, prerušovaný spánok či pocit únavy aj po dlhom nočnom spánku, nemusí to automaticky znamenať vážny zdravotný problém. Odborník totiž vysvetlil, že určitý počet nočných prebudení je v dospelosti prirodzený a líši sa v závislosti od veku.
Ako informoval denník The Healthy, podľa odborníkov je prerušovaný spánok v dospelosti bežným javom, dôvodom sú viaceré spúšťače, ktorými môže byť stres, nediagnostikovaná spánková apnoe či syndróm nepokojných nôh.
Za nespavosťou môžu byť fyzické i psychické faktory
Hlavnými príčinami nespavosti sú práve už spomenutý stres, ale aj úzkosť či depresia. Ľudia, ktorí trpia nespavosťou, majú zvyčajne zvýšenú hladinu kortizolu – stresového hormónu.
Častou príčinou je aj spánkové apnoe. Medzi jeho charakteristické príznaky patrí chrápanie, častá potreba chodiť v noci na toaletu, náhle budenie sa s lapaním po dychu, nadmerná denná ospalosť, ranné sucho v ústach či bolesti hlavy.
Spánok však dokáže narušiť aj ekzém, pretože môže spôsobiť zmeny imunitného systému a zápalové reakcie, ktoré bránia spánku. Navyše je bežné, že svrbenie sa u pacientov s ekzémom večer zhoršuje, čo sťažuje zaspávanie alebo udržanie spánku.
Na kvalitu spánku tiež vplýva príliš vysoká teplota v spálni, zlý matrac, vystavovanie sa modrému svetlu pred spaním či hormonálne zmeny v tele.
Kedy je čas vyhľadať odbornú pomoc
Lekár Ruchir Patel so špecializáciou na spánkovú medicínu však prezradil, ako často je normálne zobudiť sa počas noci podľa nášho veku. Podľa lekára by sa ľudia v ranej dospelosti mali v noci zobudiť jeden- až dvakrát. V strednej dospelosti dva- až trikrát a v neskoršej dospelosti dokonca tri- až päťkrát. Lekár však zároveň zdôraznil, že by sme mali byť schopní opäť zaspať najneskôr do 30 minút.
Lekár odporúča navštíviť odborníka na spánok v prípade, že sa cítite unavení aj po osemhodinovom nočnom spánku, počas dňa si potrebujete zdriemnuť, za volantom ste ospalí, ráno vám trvá prebrať sa viac ako 30 minút alebo máte v noci prestávky v dýchaní.
