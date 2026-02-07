Odborníčka na upratovanie vymenovala veci, ktoré by ste mali vyhodiť ešte dnes. Nebudú vám chýbať

Máte pocit, že vaša domácnosť nevyzerá čisto a zorganizovane, aj keď pravidelne upratujete? Pravdepodobne sú na vine drobnosti, ktorých sa neviete vzdať. Odborníčka na upratovanie zostavila zoznam predmetov, ktoré robia z vášho domu skládku zbytočností.
Profesionálna organizátorka Rachel, na sociálnych sieťach známa pod prezývkou The Declutter Darling, ktorá sa venuje upratovaniu domácností vo Veľkej Británii už viac ako 10 rokov, prezradila množstvo vecí, ktoré môžete vyhodiť ešte dnes a vôbec vám nebudú chýbať.
Minimálne jednu z týchto vecí určite vlastníte
Ako prvé by ste podľa odborníčky mali vyhodiť ponožky, z ktorých máte len jednu z páru. Vyhoďte aj staré obaly na telefón, ktoré už nepoužívate či svietniky bez sviečok, perá, zvýrazňovače či fixky, ktoré už nepíšu, vitamíny, doplnky stravy či lieky, ktoré sú po dátume spotreby.
Do koša tiež patria slnečné okuliare, ktoré nenosíte alebo sú zničené, obnosené. Rovnako aj tašky, ruksaky a kabelky, ktoré už majú to najlepšie za sebou, či topánky, ktoré vôbec nenosíte, pretože sú nepohodlné.
Ženy by mali vyhodiť laky na nechty, ktoré nepoužívajú alebo sú už zoschnuté, deravé pančuchy, kozmetiku po dátume spotreby a vzorky kozmetiky.
Nezabudnite vytriediť kuchyňu, zbavte sa korenín po dátume spotreby, manuálov k spotrebičom, ktoré už ani nevlastníte a tiež kuchárskych kníh, ktoré ste nikdy ani len neotvorili.
Vyhoďte aj káble a nabíjačky, ktoré nepoužívate, narodeninové karty s prianím, darčekové tašky a extra vankúše, ktoré nepoužívate.
Okrem zbytočností, ktoré zahlcujú vašu domácnosť, odborníčka nedávno prezradila, ktoré veci by si už nikdy viac nekúpila.
