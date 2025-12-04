Odborníčka na upratovanie prezradila, aké veci by si už nikdy viac nekúpila: Pravdepodobne máte doma väčšinu z nich

Stojíte niekedy uprostred svojho bytu alebo domu s pocitom, že máte až priveľa vecí? Odborníčka na upratovanie vytvorila zoznam vecí, ktoré by si už nikdy v živote nekúpila, pretože len zaberajú miesto.
Profesionálna organizátorka Rachel, na sociálnych sieťach známa pod prezývkou The Declutter Darling, ktorá sa venuje upratovaniu domácností vo Veľkej Británii už viac ako 10 rokov, prezradila, ktoré veci by si už nikdy viac nekúpila.
Tieto veci si už nikdy viac nekupujte
Ako prvú vec uviedla sezónne dekorácie. Prezradila, že kedysi zvykla kupovať nové dekorácie každý rok, ale v súčasnosti volí skôr nadčasové predmety, ktoré môže použiť viackrát. To znamená, že naozaj nepotrebujete každý rok nový adventný veniec či nové ozdoby na vianočný stromček. Zároveň kupuje len také dekorácie, ktoré si skutočne zamiluje.
Nenájdete u nej ani suveníry z každej dovolenky, pretože si radšej uchováva spomienky. Fotografie a zážitky majú pre ňu väčšiu hodnotu, než čačky.
Rovnako už nekupuje ani duplicitné čistiace prostriedky, ale jeden univerzálny produkt. Čiže nemá čistiaci prostriedok zvlášť na kuchyňu, kúpeľňu, nábytok a podobne, ale jeden univerzálny prostriedok, ktorým dokáže vyčistiť rôzne povrchy.
V jej kuchyni zas nenájdete prebytočné hrnčeky, fľaše či iný riad, alebo trendové spotrebiče. Necháva si len to, čo skutočne používa.
Nezameriava sa však len na hromadenie vecí vo svojej domácnosti, ale aj vo svojom šatníku. Preto u nej nenájdete žiadne príležitostné outfity, ale len tzv. kapsulový šatník, ktorý sa skladá z niekoľkých základných kúskov oblečenia, ktoré môžete kombinovať viacerými spôsobmi.
No najmä nikdy nenakupuje emocionálne, ale premyslene.
