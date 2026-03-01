Odborníčka na upratovanie prezradila, čo si návšteva u vás doma všimne ako prvé

Väčšina ľudí, keď očakáva návštevu, upratuje svoj dom alebo byt vo veľkom. Odborníčka však odhalila, aké veci si hostia skutočne všímajú, a čo prezradí, či vo vašej domácnosti naozaj panuje poriadok.
Profesionálna organizátorka Rachel, na sociálnych sieťach známa pod prezývkou The Declutter Darling, ktorá sa venuje upratovaniu domácností vo Veľkej Británii už viac ako 10 rokov, nedávno vymenovala, čo všetko by ste mali vyhodiť ešte dnes; tentoraz však prezradila niekoľko vecí, ktoré si ľudia všimnú ako prvé, keď vojdú do vášho príbytku.
@thedeclutterdarlinguk
Please watch to the end to see this isn’t about judging anyone! #decluttering #clutterfree #ClutterFreeLife #DeclutterYourHome #toptips
Takmer každá návšteva si to všimne
Podľa odborníčky takmer každú návštevu ako prvé upúta vôňa vášho domova. Preto nezabudnite vyvetrať, použiť osviežovač vzduchu, zapáliť sviečku, no najmä „upracte špinavý riad zo včerajšej večere“. Zároveň zdôraznila, že voňať by mala aj vaša toaleta. Rovnako dôležité je, aby vaša vstupná chodba bola dokonale uprataná. Uprataný by však mal byť aj váš jedálenský stôl.
Expertka ďalej tvrdí, že celkový dojem z vášho domu umocňuje aj čistá podlaha, preto si dajte pozor na to, aby bola bez omrviniek, fľakov, prachu či vlasov.
Na toalete by ste zas mali skontrolovať, či máte dosť toaletného papiera pre hostí. No myslite aj na to, aby ste mali dostatok priestoru na pohodlné usadenie návštevy. Ako malý detail dodala, že čistá by mala byť aj kuchynská linka a sporák, pretože aj sem môže zablúdiť zrak vašich hostí.
Takže ak tento víkend očakávate návštevu, upracte si domácnosť podľa rád expertky.
