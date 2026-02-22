Vedci odhalili trik na dokonalé prevrátenie palacinky vo vzduchu. Pomôže vám zákon fyziky

Foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Máte radi palacinky?

Chceli by ste sa naučiť otáčať palacinky vo vzduchu? Vedci prišli s podrobným návodom, ako na to. Stačí nájsť bod otáčania. 

Vedci z Veľkej Británie odhalili spôsob, ako zdokonaliť prevrátenie palaciniek tak, aby ste na panvici nemali pokrčený neporiadok, alebo ešte horšie, aby palacinka neskončila na zemi, píše Mail Online. O svoj návod sa podelili aj na sociálnej sieti, kde vo videu vysvetľujú, ako Newtonove pohybové zákony pôsobia na palacinku počas prevrátenia.

Pomôže vám väčšia panvica s vyššími okrajmi

Fyzici tvrdia, že ak chcete palacinku otočiť bez nehody, nestačí ju len vyhodiť nahor, kľúčom je nájsť jej bod otáčania. Musíte mierne odtlačiť panvicu mimo ťažiska palacinky, tým jej nedáte iba lineárny pohyb smerom hore, ale aj uhlové zrýchlenie, vďaka ktorému sa začne otáčať. Čiže nejde len o silu, ale aj o správny smer a načasovanie pohybu zápästia.

Keď palacinka opustí panvicu, vo vzduchu na ňu pôsobí už len gravitácia a jej rotácia zostáva takmer konštantná. Preto je dôležité, aby mala vo vzduchu dostatok času na polovicu alebo celú otočku a dopadla späť na panvicu naplocho.

Podľa vedcov vám môže pomôcť väčšia panvica s vyššími okrajmi a sebavedomý, ale kontrolovaný pohyb.

Chce to prax

Ako môžete vidieť vo videu, vedcovi sa nepodarilo palacinku otočiť úplne ideálne, pretože dopadla na rovnakú stranu, na ktorej bola pred vyhodením. Vedci preto dodali, že teória môže byť dokonalá, no prax si občas žiada tréning.

Okrem toho uviedli, že tento návod by mal fungovať rovnako pri hrubých palacinkách na americký spôsob, takzvaných lievancoch, ale aj pri tenkých európskych palacinkách.

