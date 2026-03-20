Odborníci varujú ľudí: Čo robiť v čase energetickej krízy? Dôležité sú nasledovné kroky

Medzinárodná agentúra pre energiu vydala odporúčania v čase vojny na Blízkom východe. Radí viac využívať verejnú dopravu a vyhýbať sa leteckej doprave, znížiť maximálnu rýchlosť na diaľniciach či nariadiť ľuďom prácu z domu, ak je to možné.
Ako uvádza Medzinárodná agentúra pre energiu, cieľom odporúčaní je zmierniť ekonomické dôsledky súčasnej energetickej krízy spôsobenej vojnou v Iráne.
Najväčší výpadok v histórii trhu
Situácia je podľa odborníkov najvážnejšia v dejinách moderného ropného trhu. Výpadok dodávok je rozsiahly a jeho vplyv sa postupne prelieva do ekonomík aj bežného života. Kľúčové preto zostáva obnovenie prepravy cez Hormuzský prieliv.
Kým sa tak stane, krajiny sa snažia zmierniť dosahy aj uvoľňovaním strategických zásob. Členské štáty IEA sa 11. marca dohodli na uvoľnení 400 miliónov barelov ropy, čo predstavuje historicky najväčší zásah tohto typu.
Podľa výkonného riaditeľa IEA Fatih Birola samotné navyšovanie dodávok nestačí. „Vojna na Blízkom východe vytvára veľkú energetickú krízu. Bez rýchleho riešenia bude jej vplyv čoraz vážnejší,“ upozornil. Zároveň zdôraznil, že riešením je aj zníženie spotreby. „Existujú konkrétne opatrenia, ktoré môžu vlády, firmy aj domácnosti okamžite prijať, aby zmiernili dosahy na ľudí,“ dodal.
Zmena správania môže priniesť rýchly efekt
Najväčší priestor na úspory je v doprave, ktorá tvorí takmer polovicu globálneho dopytu po rope. Aj relatívne malé zmeny v správaní môžu mať výrazný efekt. Práca z domu, tam kde je to možné, okamžite znižuje spotrebu palív pri dochádzaní.
Podobne funguje aj zníženie rýchlosti na diaľniciach, ktoré vedie k nižšej spotrebe nielen pri osobných autách, ale aj v nákladnej doprave. Výrazný efekt môže mať aj presun z individuálnej dopravy na verejnú. V niektorých mestách sa zvažuje aj regulácia premávky, napríklad striedanie áut podľa evidenčných čísiel, čo znižuje zápchy aj spotrebu.
Tlak sa prejavuje aj v leteckej doprave. Obmedzenie letov tam, kde existuje alternatíva, môže rýchlo znížiť spotrebu leteckého paliva. Úspory prináša aj spoločné používanie áut či efektívnejší štýl jazdy. Lepšie plánovanie trás, pravidelná údržba vozidiel a optimalizácia prepravy tovaru dokážu citeľne znížiť spotrebu najmä pri nafte.
Osobitnou témou je LPG, ktorý je v mnohých regiónoch kľúčový pre varenie. Odborníci odporúčajú obmedziť jeho využitie v doprave a ponechať ho najmä pre domácnosti. Tam, kde je to možné, by mali ľudia prejsť na elektrické varenie alebo iné moderné riešenia. Cieľom je zabrániť návratu k menej ekologickým palivám, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie.
Významnú úlohu zohráva aj priemysel. V prípade nedostatku LPG môžu podniky prejsť na alternatívne suroviny, čím uvoľnia zásoby pre domácnosti. Zároveň môžu rýchle technické opatrenia, ako zlepšenie efektivity či údržby, priniesť okamžité zníženie spotreby ropy.
Opatrenia nemusia krízu vyriešiť, ale môžu ju zmierniť
IEA zdôrazňuje, že vlády by mali reagovať kombináciou regulácií, stimulov a podpory. Kľúčové je, aby pomoc smerovala najmä k najzraniteľnejším skupinám. Skúsenosti z minulosti ukazujú, že cielené opatrenia sú účinnejšie a menej zaťažujú verejné financie než plošné dotácie.
Navrhované kroky nedokážu úplne nahradiť výpadok dodávok, no môžu výrazne zmierniť jeho dosah. Zníženie spotreby pomáha stabilizovať trh, tlmiť rast cien a zabezpečiť dostupnosť palív pre nevyhnutné využitie. Mnohé krajiny už podobné opatrenia zavádzajú. Najbližšie mesiace ukážu, do akej miery sa ich podarí presadiť a aký budú mať reálny vplyv na každodenný život.
