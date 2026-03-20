Francúzsko má plán: Prišli na to, ako odblokovať Hormuzský prieliv. Šanca tam je, tvrdí Macron

Francúzsko skúma možnosti, ako odblokovať Hormuzský prieliv pomocou krokov na úrovni Organizácie Spojených národov (OSN), uviedol v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Informoval o tom spravodajský web Politico, píše TASR.
„Začali sme s prieskumným procesom a v nadchádzajúcich dňoch uvidíme, či má šancu na úspech,“ povedal Macron po summite lídrov členských štátov EÚ v Bruseli. Podľa vlastných slov generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi vysvetlil, že Francúzsko chce zistiť názory svojich partnerov, najmä v Bezpečnostnej rade OSN, na to, či by bolo vhodné vytvoriť rámec OSN „pre to, čo chceme urobiť v Hormuzskom prielive“. Podrobnosti o iniciatíve neposkytol.
Macron rokoval s lídrami aj OSN
Macron doplnil, že o tejto myšlienke hovoril s indickým premiérom Naréndrom Módím v telefonáte vo štvrtok dopoludnia a s Guterresom, ktorý sa vo štvrtok stretol s členmi Európskej rady na pracovnom obede. Guterres lídrom štátov EÚ povedal, že pre krajiny tzv. globálneho juhu je dôležité, aby sa iniciatíva uvoľnenia Hormuzského prielivu viedla cez OSN, uviedol diplomatický zdroj z Únie.
Ďalší diplomat pre Politico pretým povedal, že iniciatíva by mohla pozostávať z rezolúcie, ktorá by mohla získať podporu štátov Perzského zálivu a európskych krajín. Vytvorilo by to základ pre širšiu koalíciu na zaisťovanie bezpečnosti strategickej vodnej cesty. Irán po začiatku americko-izraelských útokov koncom februára fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza približne 20 percent celosvetových dodávok ropy, čo zvýšilo ceny energetických surovín.
