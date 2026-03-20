Francúzsko má plán: Prišli na to, ako odblokovať Hormuzský prieliv. Šanca tam je, tvrdí Macron

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Francúzsko začalo prieskumný proces.

Francúzsko skúma možnosti, ako odblokovať Hormuzský prieliv pomocou krokov na úrovni Organizácie Spojených národov (OSN), uviedol v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Informoval o tom spravodajský web Politico, píše TASR.

„Začali sme s prieskumným procesom a v nadchádzajúcich dňoch uvidíme, či má šancu na úspech,“ povedal Macron po summite lídrov členských štátov EÚ v Bruseli. Podľa vlastných slov generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi vysvetlil, že Francúzsko chce zistiť názory svojich partnerov, najmä v Bezpečnostnej rade OSN, na to, či by bolo vhodné vytvoriť rámec OSN „pre to, čo chceme urobiť v Hormuzskom prielive“. Podrobnosti o iniciatíve neposkytol.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Netanjahu hlási zásadný zlom: Irán má byť po troch týždňoch vojny najslabší v histórii, stratil dôležitú schopnosť
2.
Trump zabránil najhoršiemu: Minister obrany USA kritizuje Európu, podľa neho má americkému prezidentovi ďakovať
3.
Už nič nebude ako pred vojnou: Irán navrhuje spoplatniť plavbu lodí cez Hormuzský prieliv
Zobraziť všetky články (153)

Macron rokoval s lídrami aj OSN

Macron doplnil, že o tejto myšlienke hovoril s indickým premiérom Naréndrom Módím v telefonáte vo štvrtok dopoludnia a s Guterresom, ktorý sa vo štvrtok stretol s členmi Európskej rady na pracovnom obede. Guterres lídrom štátov EÚ povedal, že pre krajiny tzv. globálneho juhu je dôležité, aby sa iniciatíva uvoľnenia Hormuzského prielivu viedla cez OSN, uviedol diplomatický zdroj z Únie.

Ďalší diplomat pre Politico pretým povedal, že iniciatíva by mohla pozostávať z rezolúcie, ktorá by mohla získať podporu štátov Perzského zálivu a európskych krajín. Vytvorilo by to základ pre širšiu koalíciu na zaisťovanie bezpečnosti strategickej vodnej cesty. Irán po začiatku americko-izraelských útokov koncom februára fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza približne 20 percent celosvetových dodávok ropy, čo zvýšilo ceny energetických surovín.

Odporúčané články
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
Na nože
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok

