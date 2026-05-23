Poznal ich každodenný pohyb a trasy. Muž v Košiciach plánoval brutálny útok na dve ženy, prekazila ho polícia

Príslušníci Protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PPZ) realizovali tento týždeň v Košiciach policajnú akciu s krycím názvom Leptač, ktorá súvisí s vyšetrovaním násilnej trestnej činnosti.
Vyšetrovateľ v predmetnej veci vzniesol obvinenie mužovi J. M. pre zločin ublíženia na zdraví v štádiu prípravy. Podľa doterajších zistení sa obvinený dlhodobo pripravoval na mimoriadne závažný útok voči dvom ženám. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie PPZ.
„Jedným z plánovaných spôsobov bolo obliatie jednej z poškodených žieravinou do oblasti tváre s cieľom spôsobiť jej ťažké a trvalé následky na zdraví. Ďalším variantom bol fyzický útok smerujúci k spôsobeniu závažných zranení,“ priblížila Hrabovská.
Po mužovi polícia pátra
Podľa polície operatívne poznatky a samotné vyšetrovanie nasvedčuje tomu, že za týmto účelom oslovoval viaceré osoby, poskytoval im fotografie poškodených, informácie o ich každodennom pohybe, presné trasy a ďalšie inštrukcie potrebné na vykonanie daného útoku. „V dôsledku prijatých opatrení a včasnému zásahu Protizločineckej jednotky ÚBOK nedošlo k dokonaniu tohto závažného skutku. Po obvinenom mužovi polícia pátra,“ doplnila Hrabovská.
„V rámci policajnej akcie bola vykonaná domová prehliadka a prehliadka iných priestorov, počas ktorých boli zaistené dôkazy vrátane predmetov a látok. Ich možná súvislosť s trestnou činnosťou je aktuálne predmetom ďalšieho vyhodnocovania,“ uviedla Hrabovská. V prípade preukázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody až na 12 rokov.
