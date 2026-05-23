Rozlúčte sa s jarou: Už v tento deň dorazí leto, prichádzajú prvé tropické dni

kupalisko

Foto: TASR, Henrich Mišovič

Michaela Olexová
SITA
Už tento víkend by sme mali na vlastnej koži pocítiť, ako tohtoročné meteorologické leto klope Slovákom na dvere.

Cez otvorené okná sa do našich domovov čoskoro vnorí prvá vlna horúčav. Len o pár dní nato dorazí deň, ktorý odborníci označujú ako oficiálny začiatok leta.

Informoval o tom portál iMeteo, podľa ktorého Slovensko naplno zasiahne prílev tropického vzduchu zo severnej Afriky. Teploty môžu vystúpiť až k hranici +30 °C, čo znamená, že prvé tropické dni roka 2026 môžu prísť ešte pred začiatkom meteorologického leta.

Meteorologické leto dorazí 1. júna

Ak vám nie je celkom jasný rozdiel medzi meteorologickým a astronomickým letom, stačí vedieť, že meteorologické leto slúži najmä odborníkom na spracovanie klimatických dát. Začína vždy 1. júna a končí 31. augusta.

Astronomické leto sa naopak určuje podľa dňa letného slnovratu, ktorého dátum najčastejšie pripadá na 20. alebo 21. júna a končí sa dňom jesennej rovnodennosti.

Tohtoročné leto môže byť poriadne horúce. Prvé náznaky cítime už teraz a podľa portálu iMeteo zasiahne Slovensko už počas víkendu vlna tropických horúčav. Okrem vysokých teplôt sa treba pripraviť aj na nepríjemný saharský prach.

Európa totiž čelí vplyvu tzv. tepelnej kupoly – oblasti vysokého tlaku vzduchu, ktorá na našom území uzamyká horúci vzduch a bráni prirodzenému ochladzovaniu.

Už dnes, v sobotu, tak môžu teploty na Slovensku vystúpiť až na +28 °C. V nedeľu by následne mohli prvýkrát tento rok prekročiť hranicu tropického dňa, teda +30 °C, a to najmä v južných regiónoch krajiny.

Horúce počasie pritom nepoľaví ani na začiatku budúceho týždňa. V stredu môžu teploty dosiahnuť až +32 °C.

Aké počasie nás čaká dnes?

Dnes bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota dosiahne 24 až 29 °C, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši väčšinou okolo 22 °C. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 12 °C.

Fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou 2 až 8 metrov za sekundu (5 až 30 km/h), na juhovýchode v nárazoch ojedinele okolo 13 m/s (45 km/h). Na strednom Slovensku bude miestami len slabý vietor. Zrážky meteorológovia nepredpokladajú.

Už sa to začalo: Umelá inteligencia nahradí 8-tisíc ľudí. Zmizne 15 % pracovných miest

