Rozlúčte sa s jarou: Už v tento deň dorazí leto, prichádzajú prvé tropické dni

Cez otvorené okná sa do našich domovov čoskoro vnorí prvá vlna horúčav. Len o pár dní nato dorazí deň, ktorý odborníci označujú ako oficiálny začiatok leta.
Informoval o tom portál iMeteo, podľa ktorého Slovensko naplno zasiahne prílev tropického vzduchu zo severnej Afriky. Teploty môžu vystúpiť až k hranici +30 °C, čo znamená, že prvé tropické dni roka 2026 môžu prísť ešte pred začiatkom meteorologického leta.
Meteorologické leto dorazí 1. júna
Ak vám nie je celkom jasný rozdiel medzi meteorologickým a astronomickým letom, stačí vedieť, že meteorologické leto slúži najmä odborníkom na spracovanie klimatických dát. Začína vždy 1. júna a končí 31. augusta.
Astronomické leto sa naopak určuje podľa dňa letného slnovratu, ktorého dátum najčastejšie pripadá na 20. alebo 21. júna a končí sa dňom jesennej rovnodennosti.
Tohtoročné leto môže byť poriadne horúce. Prvé náznaky cítime už teraz a podľa portálu iMeteo zasiahne Slovensko už počas víkendu vlna tropických horúčav. Okrem vysokých teplôt sa treba pripraviť aj na nepríjemný saharský prach.
Európa totiž čelí vplyvu tzv. tepelnej kupoly – oblasti vysokého tlaku vzduchu, ktorá na našom území uzamyká horúci vzduch a bráni prirodzenému ochladzovaniu.
Už dnes, v sobotu, tak môžu teploty na Slovensku vystúpiť až na +28 °C. V nedeľu by následne mohli prvýkrát tento rok prekročiť hranicu tropického dňa, teda +30 °C, a to najmä v južných regiónoch krajiny.
Horúce počasie pritom nepoľaví ani na začiatku budúceho týždňa. V stredu môžu teploty dosiahnuť až +32 °C.
Aké počasie nás čaká dnes?
Dnes bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.
Najvyššia denná teplota dosiahne 24 až 29 °C, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši väčšinou okolo 22 °C. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 12 °C.
Fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou 2 až 8 metrov za sekundu (5 až 30 km/h), na juhovýchode v nárazoch ojedinele okolo 13 m/s (45 km/h). Na strednom Slovensku bude miestami len slabý vietor. Zrážky meteorológovia nepredpokladajú.
