Hudobnú scénu zasiahla smutná správa. Boj s rakovinou prehral významný raper

rob base

Foto: Profimedia

Michaela Olexová
Raper Rob Base, jeden z priekopníkov hudobnej scény, zomrel vo veku 59 rokov. Prehral svoj boj s rakovinou.

„Robova hudba, energia a odkaz pomohli formovať generáciu a priniesť radosť miliónom ľudí na celom svete,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Mimo pódia bol milujúcim otcom, rodinne založenou osobou, priateľom a tvorivou silou, na ktorej vplyv sa nikdy nezabudne.“

Smutná správa sa dostala k verejnosti prostredníctvom príspevku na sociálnych sieťach rapera, informuje agentúra AP.

Dvojica patrila medzi priekopníkov v žánri hip-hop

Rob Base, vlastným menom Robert Ginyard, bol podľa AP súčasťou harlemského hip-hopového dua spolu s DJ-om DJ E-Z Rock (skutočným menom Rodney „Skip“ Bryce), ktorý zomrel v roku 2014 vo veku 46 rokov na komplikácie súvisiace s cukrovkou.

Najväčší úspech dua prišiel s hitom „It Takes Two“ (1988), ktorý sa stal jednou z ikonických skladieb neskorých 80. rokov.

Dvojica výrazne pomohla popularizovať hip-hop a house v mainstreamovom priestore. Ich hit patrí medzi stálice, ktoré formovali klubovú aj rádiovú podobu žánrov v USA.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rob Base (@robbasemusic)

Rob sa s Rodneym zoznámil už v mladosti v Harleme (štvrť mesta New York na Manhattane). S tvorbou začali najmä vďaka tomu, že ich inšpiroval úspech ďalšej miestnej formácie Crash Crew, ktorá patrila k výrazným hlasom harlemskej hip-hopovej scény.

V roku 1987 podpísali zmluvu s Profile Records, jednou z kľúčových značiek raného hip-hopu. Už o rok neskôr prerazili v rebríčkoch. Dostali sa do Billboard Hot 100 a s trackom It Takes Two dosiahli aj 3. miesto v rebríčku Billboard’s Hot Dance/Club Songs. Vďaka týmto úspechom si definitívne zabezpečili miesto v histórii žánru.

Odvtedy sa hit v podobe vzoriek či referencií objavil v tvorbe viacerých ikonických interpretov vrátane rapera Snoop Dogg či skupiny The Black Eyed Peas. Skladba sa opakovane objavovala aj vo filmoch či televíznych projektoch. Duo vďaka komerčnému úspechu zároveň získalo platinový certifikát od Recording Industry Association of America (RIAA).

V klubových rebríčkoch neskôr bodoval aj ďalší singel dvojice s názvom Get on the Dance Floor.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nočný výbuch v bani bol katastrofický: O život prišlo najmenej 82 ľudí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac