Hudobnú scénu zasiahla smutná správa. Boj s rakovinou prehral významný raper

„Robova hudba, energia a odkaz pomohli formovať generáciu a priniesť radosť miliónom ľudí na celom svete,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Mimo pódia bol milujúcim otcom, rodinne založenou osobou, priateľom a tvorivou silou, na ktorej vplyv sa nikdy nezabudne.“
Smutná správa sa dostala k verejnosti prostredníctvom príspevku na sociálnych sieťach rapera, informuje agentúra AP.
Dvojica patrila medzi priekopníkov v žánri hip-hop
Rob Base, vlastným menom Robert Ginyard, bol podľa AP súčasťou harlemského hip-hopového dua spolu s DJ-om DJ E-Z Rock (skutočným menom Rodney „Skip“ Bryce), ktorý zomrel v roku 2014 vo veku 46 rokov na komplikácie súvisiace s cukrovkou.
Najväčší úspech dua prišiel s hitom „It Takes Two“ (1988), ktorý sa stal jednou z ikonických skladieb neskorých 80. rokov.
Dvojica výrazne pomohla popularizovať hip-hop a house v mainstreamovom priestore. Ich hit patrí medzi stálice, ktoré formovali klubovú aj rádiovú podobu žánrov v USA.
Rob sa s Rodneym zoznámil už v mladosti v Harleme (štvrť mesta New York na Manhattane). S tvorbou začali najmä vďaka tomu, že ich inšpiroval úspech ďalšej miestnej formácie Crash Crew, ktorá patrila k výrazným hlasom harlemskej hip-hopovej scény.
V roku 1987 podpísali zmluvu s Profile Records, jednou z kľúčových značiek raného hip-hopu. Už o rok neskôr prerazili v rebríčkoch. Dostali sa do Billboard Hot 100 a s trackom It Takes Two dosiahli aj 3. miesto v rebríčku Billboard’s Hot Dance/Club Songs. Vďaka týmto úspechom si definitívne zabezpečili miesto v histórii žánru.
Odvtedy sa hit v podobe vzoriek či referencií objavil v tvorbe viacerých ikonických interpretov vrátane rapera Snoop Dogg či skupiny The Black Eyed Peas. Skladba sa opakovane objavovala aj vo filmoch či televíznych projektoch. Duo vďaka komerčnému úspechu zároveň získalo platinový certifikát od Recording Industry Association of America (RIAA).
V klubových rebríčkoch neskôr bodoval aj ďalší singel dvojice s názvom Get on the Dance Floor.
