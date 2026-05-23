Matka 4 detí prišla na geniálny spôsob, ako rýchlo splatiť 50 000 €

Rozhodla sa potajomky – bez vedomia svojho manžela – splatiť dlh vo výške 58 947 dolárov (približne 50 710 eur). Spomína pritom, že výška každej splátky závisí od interakcií na jej videách.
Okrem toho každú splátku na účte „maskuje“ – názov transakcie uvádza vždy pod iným názvom. To má u manžela vyvolať dojem bežných výdavkov.
Jedna z denných splátok je preto označená napríklad ako „káva v Starbucks“, iná zas ako „tankovanie“. Prezradila, že čaká, kým si manžel všimne, čo sa v skutočnosti deje.
Splatila už tri zo šiestich pôžičiek
Na svojom GoFundMe Becca vysvetľuje, že celá výzva vznikla pôvodne ako nevinný žart: „Ťarchu veľkého dlhu cítime s manželom už roky. Niektoré záväzky sa dokonca dostali až do vymáhania po období viac než ročnej nezamestnanosti. Bolo to ťažké obdobie, ale tvrdo sme pracovali na tom, aby sme sa postavili na nohy a postupne splácame všetko, čo dlhujeme.“
Zdá sa však, že jej nevinný nápad bol geniálny. Príkladom je 56. deň výzvy, kedy zaznamenala mimoriadne silný ohlas.
Ako vysvetlila, denná splátka sa odvíja od aktivity na jej profile vrátane počtu označení „páči sa mi to“, komentárov či uložení. Okrem toho pripočítava k splátkam peniaze z finančných darov na GoFundMe. V ten deň išlo o sumu 8,05 dolára (6,93 eura). K tomu sa pridali aj priame dary od podporovateľov vo výške 68 dolárov (58,51 eura), takže celkovo za ten deň dokázala splatiť 76,05 dolára (65,44 eura).
Becca zároveň uviedla, že rodina mala pôvodne šesť rôznych pôžičiek a tri z menších záväzkov sa už podarilo úplne vyrovnať.
