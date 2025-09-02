Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse

Medzi prácou uprostred nórskych fjordov a životom v slnečnom Španielsku stíha študovať aj objavovať svet. Jana žije nomádskym spôsobom života, balansuje medzi sezónnou prácou a študentskými povinnosťami. Každý deň zažíva nové dobrodružstvá, o ktorých mnohí len snívajú.
Jana Ulrichová pochádza z Českej republiky, ale počas roka žije v Španielsku a cez letnú sezónu pracuje v Nórsku. Zároveň veľa cestuje a radí ľuďom, ako sa dá spoznávať svet lacno. O tento svoj nevšedný a dobrodružný život sa delí na sociálnych sieťach pod prezývkou cestujeme_levne_s_jajou.
V našom rozhovore sme sa s Janou rozprávali o tom, koľko sa dá zarobiť počas jednej sezóny v Nórsku, aké tam má náklady na život, ale tiež nám prezradila, ako sa tu dá ušetriť na potravinách, či dokonca, na ktoré veci v hotelovej izbe by si ľudia mali dať pozor, pretože sa takmer nikdy nečistia.
Prečo ste sa rozhodli odsťahovať do zahraničia, a prečo práve do Španielska? Čomu sa tam pracovne venujete?
Prvýkrát som odišla do Španielska, konkrétne do Madridu, počas Erasmu na vysokej škole. Zároveň som tu pracovala ako au-pair v jednej rodine. Zamilovala som si tamojší životný štýl, mentalitu ľudí aj atmosféru, mala som však pocit, že ten čas utiekol príliš rýchlo. Preto som sa k tej istej rodine neskôr vrátila.
Tento rok na jeseň sa sťahujem do Viga (mesto na severe Španielska, pozn. red.) aj so svojím priateľom, ktorý tam bude na Erasme. Zatiaľ presne neviem, čomu sa tam budem venovať pracovne, ale beriem to skôr ako novú príležitosť a skúsenosť. V každom prípade sa na to nesmierne teším, pretože Španielsko milujem. Milujem slnko, otvorených a usmievavých ľudí, ktorí tam žijú, ich energiu, aj to, ako trávia veľa času vonku.
Počas letnej sezóny pracujete v Nórsku. Ako ste sa k tejto práci dostali, a prečo práve Nórsko?
Chcela som si cez leto zarobiť dosť peňazí, aby som potom nejaký čas nemusela pracovať a mohla cestovať. A práve Nórsko toto umožňuje, pretože mzdy sú tu naozaj vysoké a dá sa našetriť pekná suma. K práci som sa dostala celkom jednoducho, našla som inzerát v jednej facebookovej skupine.
Čo presne tam robíte a ako funguje takéto sezónne zamestnanie?
