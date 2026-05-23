Barbora Bezáková bez problémov priznala: Materstvo si nezačala užívať hneď, trvalo to mesiace a bolo to náročné

Materstvo sa často ukazuje cez krásne momenty, úsmevy a nežné zábery, no realita býva omnoho náročnejšia. Prináša lásku, ktorú si človek predtým nevedel predstaviť, ale aj únavu, samotu a chvíle, keď má mama pocit, že ide na úplné dno svojich síl.
Herečka Barbora Bezáková je už niekoľko mesiacov mamou malého synčeka Kryštofa. Vo videu na svojom Instagrame otvorene prehovorila o tom, že materstvo si pred pôrodom predstavovala inak, než ho napokon zažila. Bez prikrášľovania opísala únavu, náročné dni, pocit osamelosti aj momenty, pre ktoré si toto obdobie začala napokon užívať.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Myslela si, že sa život vráti do starých koľají
Barbora otvorene priznala, že pred narodením syna mala o materstve inú predstavu. Spočiatku ju zaskočilo, aké náročné dokáže byť aj obdobie, ktoré sa navonok často opisuje najmä cez krásne momenty. „Tak toto je materstvo. Nepredstavovala som si iba cikanie a kakanie, ale toto je také náročné,“ povedala herečka vo videu.
Verila, že po krátkom období zvykania sa život jednoducho prispôsobí novej realite. „Reálne som si myslela, že po pôrode si budeme chvíľku zvykať a potom to bude úplne rovnaké ako predtým, akurát, že budeme traja,“ priznala. Dnes už vie, že návrat do starých koľají nie je taký jednoduchý, ako si kedysi predstavovala. „Premýšľam, či sa ten život ešte niekedy vráti do starých koľají,“ dodala úprimne.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako sama naznačila, materstvo pre ňu znamená neustály multitasking, aký dovtedy nezažila. „Taký multitasking, aký som nikdy predtým nezažila,“ opísala Barbora. Únavu prirovnala k pocitu po poslednom dni festivalu, keď sa človek teší iba na vlastnú posteľ a dlhý spánok.
„Predstavte si posledný deň festivalu, tú brutálnu únavu a to tešenie sa do vlastnej postele na to, že budete dlho spať. Tak sa cítim už 9 mesiacov, akurát nemám kedy to dospať. Nedospím to,“ doplnila svoju každodennú realitu.
Nahlásiť chybu v článku