Slovák zaplatil 10 eur a získal hlavnú výhru. Bohatší je teraz o 480-tisíc eur, ďalší šťastlivec vyhral 30-tisíc eur

Ilustračná foto: Picryl, Pexels

Jakub Baláž
Vďaka prvej anuitnej slovenskej lotérii si Slovák prilepšil o rozprávkovú sumu.

Žrebovanie číselnej lotérie Extra výplata, ktoré prebehlo vo štvrtok 21.5.2026, prinieslo zaujímavé výhry. Prvý šťastlivec si bude užívať 480-tisíc eur, druhý si prilepšil o úctyhodných 30-tisíc eur.

Na svojom webe o výsledkoch informoval TIPOS.

Ako kompetentní špecifikovali, výherca hlavnej sumy 480-tisíc eur si bude peniaze užívať nasledujúcich 10 rokov tak, že mu každý mesiac príde 4-tisíc eur. Výhercovi v druhom poradí bude výhra vyplatená celá vo výške 30-tisíc eur.

Extra výplata je prvá anuitná číselná lotéria na Slovensku. V tejto lotérii sa nehrá o jackpot, ktorý sa kumuluje, ale hrá sa o hlavnú výhru v 1. poradí vo výške až 480-tisíc eur. V 2. poradí možno vyhrať až 30-tisíc eur. Výherné čísla pre lotériu sa žrebujú v pondelok a vo štvrtok.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Príďte sa sem okúpať: Krásne termálne kúpele otvárajú letnú sezónu, lákajú na viaceré atrakcie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac