Slovák zaplatil 10 eur a získal hlavnú výhru. Bohatší je teraz o 480-tisíc eur, ďalší šťastlivec vyhral 30-tisíc eur

Žrebovanie číselnej lotérie Extra výplata, ktoré prebehlo vo štvrtok 21.5.2026, prinieslo zaujímavé výhry. Prvý šťastlivec si bude užívať 480-tisíc eur, druhý si prilepšil o úctyhodných 30-tisíc eur.
Na svojom webe o výsledkoch informoval TIPOS.
Ako kompetentní špecifikovali, výherca hlavnej sumy 480-tisíc eur si bude peniaze užívať nasledujúcich 10 rokov tak, že mu každý mesiac príde 4-tisíc eur. Výhercovi v druhom poradí bude výhra vyplatená celá vo výške 30-tisíc eur.
Extra výplata je prvá anuitná číselná lotéria na Slovensku. V tejto lotérii sa nehrá o jackpot, ktorý sa kumuluje, ale hrá sa o hlavnú výhru v 1. poradí vo výške až 480-tisíc eur. V 2. poradí možno vyhrať až 30-tisíc eur. Výherné čísla pre lotériu sa žrebujú v pondelok a vo štvrtok.
