Nočný výbuch v bani bol katastrofický: O život prišlo najmenej 82 ľudí

Michaela Olexová
TASR
Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na „maximálne úsilie“ pri ošetrovaní zranených a žiadal dôkladné vyšetrenie incidentu.

Na najmenej 82 stúpol počet obetí výbuchu v uhoľnej bani na severe Číny, informovali v sobotu štátne médiá. Ide o jednu z najväčších priemyselných katastrof v krajine za uplynulé roky. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Reportéri na mieste výbuchu plynu v uhoľnej bani Liou-šen-jü zistili, že nehoda si vyžiadala 82 obetí a ďalších deväť ľudí je nezvestných,“ uviedla čínska televízia CCTV s tým, že na mieste naďalej pokračujú záchranné práce.

V čase výbuchu bolo v bani 247 pracovníkov

K výbuchu došlo v piatok o 19:29 (v sobotu 1:29 SELČ) v uhoľnej bani v provincii Šan-si. V tom čase sa v nej nachádzalo približne 247 pracovníkov, z ktorých sa väčšinu do sobotného rána podarilo vyslobodiť.

Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na „maximálne úsilie“ pri ošetrovaní zranených a žiadal dôkladné vyšetrenie incidentu, uviedla agentúra Sinchua. Zdôraznil, že všetky regióny a úrady si musia z tejto nehody vziať ponaučenie, neustále dbať na bezpečnosť na pracovisku s cieľom zamedziť podobným katastrofám.

Agentúra ďalej doplnila, že osoba zodpovedná za spoločnosť spravujúcu baňu bola „v súlade so zákonom vzatá do väzby“.

Štátne médiá spočiatku informovali o štyroch mŕtvych a desiatkach uväznených osôb po tom, čo sa zistilo, že hladiny oxidu uhoľnatého – vysoko toxického plynu bez zápachu – v bani „prekročili limity“.

Provincia Šan-si je centrom ťažby uhlia v Číne. Krajina je najväčším spotrebiteľom uhlia na svete a zároveň produkuje najviac skleníkových plynov, hoci svoje kapacity obnoviteľných zdrojov energie buduje rekordným tempom.

Bezpečnosť v čínskych baniach sa za posledné desaťročia zlepšila, no vzhľadom na nedostatočné bezpečnostné predpisy dochádza k nehodám pomerne často, pripomína AFP.

Ukrajina útočila na jednu z najväčších ropných rafinérií v Rusku. A tým nekončí, tvrdí Zelenskyj

