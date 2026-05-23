Nočný výbuch v bani bol katastrofický: O život prišlo najmenej 82 ľudí

Na najmenej 82 stúpol počet obetí výbuchu v uhoľnej bani na severe Číny, informovali v sobotu štátne médiá. Ide o jednu z najväčších priemyselných katastrof v krajine za uplynulé roky. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Reportéri na mieste výbuchu plynu v uhoľnej bani Liou-šen-jü zistili, že nehoda si vyžiadala 82 obetí a ďalších deväť ľudí je nezvestných,“ uviedla čínska televízia CCTV s tým, že na mieste naďalej pokračujú záchranné práce.
V čase výbuchu bolo v bani 247 pracovníkov
K výbuchu došlo v piatok o 19:29 (v sobotu 1:29 SELČ) v uhoľnej bani v provincii Šan-si. V tom čase sa v nej nachádzalo približne 247 pracovníkov, z ktorých sa väčšinu do sobotného rána podarilo vyslobodiť.
Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na „maximálne úsilie“ pri ošetrovaní zranených a žiadal dôkladné vyšetrenie incidentu, uviedla agentúra Sinchua. Zdôraznil, že všetky regióny a úrady si musia z tejto nehody vziať ponaučenie, neustále dbať na bezpečnosť na pracovisku s cieľom zamedziť podobným katastrofám.
🔥 HELL UNDERGROUND: 82 Dead and 10 Missing as Coal Mine Blast Tears Through China!
A desperate race against time has turned into a total nightmare. A powerful gas explosion has ripped through a coal mine in China, leaving at least 82 workers dead in one of the country’s worst… pic.twitter.com/GNvPcGOw0f
— Unit News (@Unit_News) May 23, 2026
Agentúra ďalej doplnila, že osoba zodpovedná za spoločnosť spravujúcu baňu bola „v súlade so zákonom vzatá do väzby“.
Štátne médiá spočiatku informovali o štyroch mŕtvych a desiatkach uväznených osôb po tom, čo sa zistilo, že hladiny oxidu uhoľnatého – vysoko toxického plynu bez zápachu – v bani „prekročili limity“.
Provincia Šan-si je centrom ťažby uhlia v Číne. Krajina je najväčším spotrebiteľom uhlia na svete a zároveň produkuje najviac skleníkových plynov, hoci svoje kapacity obnoviteľných zdrojov energie buduje rekordným tempom.
Bezpečnosť v čínskych baniach sa za posledné desaťročia zlepšila, no vzhľadom na nedostatočné bezpečnostné predpisy dochádza k nehodám pomerne často, pripomína AFP.
Nahlásiť chybu v článku