Návrh na pridružené členstvo v EÚ Zelenskému príde nespravodlivý. Využiť chce aj porážku Orbána

Foto: SITA/AP

Jakub Baláž
TASR
„Nastal správny čas, aby sme v otázke členstva Ukrajiny v EÚ pokročili plnohodnotným a zmysluplným spôsobom,“ uviedol ukrajinský líder.

Návrh nemeckého kancelára Friedricha Merza, aby sa Ukrajina stala pridruženým členom EÚ, je podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nespravodlivý, pretože Kyjevu nedáva možnosť hlasovať. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z listu, ktorý Zelenskyj adresoval lídrom inštitúcií EÚ a cyperskému predsedníctvu. Informuje o tom TASR.

Návrh, ktorý Merz prvýkrát predostrel ešte v apríli a bližšie formuloval tento týždeň, by ukrajinskému prezidentovi umožnil účasť na samitoch lídrov krajín EÚ, avšak bez hlasovacieho práva. Merz to prezentoval ako medzičlánok na ceste Kyjeva k plnému členstvu v EÚ, ktoré by podľa neho mohlo pomôcť dosiahnuť dohodu o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine.

Zelenskyj chce využiť Orbánovu porážku

V liste zaslanom v piatok neskoro večer, do ktorého nahliadla agentúra Reuters, Zelenskyj uviedol, že porážka bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý vytrvalo odmietal členstvo Ukrajiny v EÚ, v nedávnych voľbách vytvorila príležitosť výrazne pokročiť v prístupových rokovaniach.

Bolo by nespravodlivé, keby Ukrajina bola súčasťou Európskej únie, ale nemala v nej žiadne slovo,“ píše sa v liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi, predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a cyperskému prezidentovi Nikosovi Christodoulidesovi.

Foto: SITA/AP

Ukrajinský prezident sa európskym lídrom poďakoval za podporu počas vojny, v ktorej Ukrajina podľa neho bráni pred ruskou agresiou celú Európu „v plnom rozsahu – nie čiastočne a nie polovičatými opatreniami“. Tvrdil, že Ukrajina si „zaslúži spravodlivý prístup a rovnaké práva v rámci Európy“, a obvinil Rusko, že sa snaží európsku jednotu a rozvoj podkopať.

„Nastal správny čas, aby sme v otázke členstva Ukrajiny v EÚ pokročili plnohodnotným a zmysluplným spôsobom,“ uviedol ukrajinský líder.

Podľa Merzovho návrhu by Kyjev mal svojho zástupcu na najvyššej úrovni v Európskej komisii, ako aj nehlasujúcich poslancov v Európskom parlamente. Na Ukrajinu by sa zároveň vzťahovala doložka o vzájomnej pomoci EÚ a mohla by čerpať prostriedky z určitých častí rozpočtu EÚ.

Premiér SR Robert Fico vo štvrtok vyhlásil, že Merzov plán v súčasnosti v Európskej únii nemá podporu a že do bloku by mali vstúpiť predovšetkým štáty západného Balkánu.

Aj niektorí diplomati v Bruseli reagovali na nemecký návrh s opatrnosťou a poukázali na to, že štatút „pridruženého člena“ v zmluvách o EÚ oficiálne neexistuje. Iní spochybnili, či je takýto prístup potrebný po odchode Orbána, avšak ďalší poznamenali, že návrh možno vnímať jednoducho ako snahu urýchliť pokrok Ukrajiny, uviedla agentúra Reuters.

Pristúpenie ktorejkoľvek krajiny do EÚ si vyžaduje súhlas a ratifikáciu všetkými 27 členskými štátmi. Tento proces môže podľa Reuters viesť k prekážkam.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šimečka prijal Jovinečkovu výzvu a zaplával si v jazere ako Fico. Premiéra vyzval na debatu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac