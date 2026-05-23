Dom za 3,44 milióna: Slávny pár si po rozvode musí podeliť majetok. V hre sú milióny eur

rozvod

Ilustračná foto: Profimedia / Pexels

Michaela Olexová
Televízni moderátori Vernon Kay a Tess Dalyová dlhé roky patrili medzi najstabilnejšie televízne páry v Spojenom kráľovstve.

Boli spolu viac než 20 rokov a ich vzťah výrazne poznačil len škandál z roku 2010, keď bol Vernon prichytený pri sextingu s modelkou Rhian Sugdenovou. Moderátor sa vtedy verejne ospravedlnil slovami: „Sklamal som svoju manželku. Som idiot.“

MailOnline približuje, že napriek kríze ich vzťah pokračoval ešte dlhé roky. Teraz však po 22 rokoch oznámili rozvod spoločným vyhlásením: „Toto nebolo jednoduché rozhodnutie, ale vychádza zo vzájomného porozumenia a spoločnej túžby po tom, čo je pre nás oboch najlepšie. Zostávame skvelými priateľmi a čo je najdôležitejšie, sme plne oddaní našim úlohám milujúcich a podporujúcich rodičov.“

Ich spoločný majetok má podľa odhadov hodnotu viac než 6 miliónov libier (približne 6,89 milióna eur). Napriek tomu, že počas rozvodu budú riešiť viac než jednu spoločnú nehnuteľnosť, sa však zdá, že dvojica môže zvládnuť koniec manželstva s veľkou dávkou rešpektu a noblesy.

V hre je veľa peňazí

Srdcom ich spoločného majetku má byť luxusný päťizbový dom v Buckinghamshire v odhadovanej hodnote 3 milióny libier (3,44 milióna eur). Vernon navyše vlastní aj moderný dom v Boltone, ktorého hodnota sa pohybuje okolo 370-tisíc libier (424-tisíc eur).

Dvojica zároveň vlastní spoločnosť 21TV Limited, ktorej aktíva majú hodnotu približne 739-tisíc libier (848-tisíc eur).

 

Zdroj blízky páru uviedol, že celý proces môže výrazne zjednodušiť ich premyslený finančný manažment. Peniaze mali obaja investovať rozumne, do spoločných aj individuálnych projektov.

Obaja majú zároveň dostatočne vysoké vlastné príjmy. Vernon totiž patrí medzi najlepšie platené hviezdy britského BBC Radio 2. 52-ročný moderátor má podľa médií zarábať približne 395-tisíc libier ročne (asi 453-tisíc eur). Jeho manželka si zase ako spolumoderátorka populárnej šou Strictly Come Dancing prišla približne na 400-tisíc libier ročne (459-tisíc eur). Hoci minulý rok z relácie odišla, naďalej úspešne zarába prostredníctvom reklamných spoluprác s kozmetickými značkami aj vlastnej línie plaviek.

Výsledkom môže byť pokojný rozvod

