Odborníci objavili v mori niečo rozprávkové: „Vílie kruhy“ nedokážu vysvetliť, no zohrávajú dôležitú úlohu

Existuje mnoho vecí, ktoré veda ani v súčasnosti nedokáže vysvetliť. Patria medzi ne aj záhadné kruhy tvoriace sa v pri škótskom pobreží, ktoré si vyslúžili prezývku „vílie kruhy“.
Ojedinelý jav
Ako informuje web IFL Science, v zálive Sound of Barra pri škótskom pobreží sa nachádza miesto, kde sa z morskej trávy vytvárajú zvláštne kruhy, hovorí sa im aj vílie kruhy. Vznikajú prirodzene a ide o ojedinelý jav, ktorý odborníci nedokážu vysvetliť.
Morské trávnaté porasty, zvyčajne tvorené druhom Zostera marina, boli kedysi bežným javom v celom Škótsku a používali sa dokonca ako strešný materiál pre domy. Morská tráva, ktorá sa vyplavila na pobrežie, sa používala dokonca ako podstielka pre dobytok a výplň do matracov.
Miestami bol porast taký hustý, že bolo nutné regulovať ho, aby sa uvoľnili priechody pre lode. V 30. rokoch však porasty zdevastovala choroba. Niektoré oblasti sa nespamätali do dnešného dňa. Inde sa porasty nachádzajú len na hŕstke miest v lagúnach. Navyše, populáciu ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ako znečistenie vody a pobrežia, ale aj kvalita vody.
Sú dôležitejšie, ako si uvedomujeme
„Pokiaľ vieme, ide o prvé video s kruhmi z morských tráv v škótskych moriach. Náš tím monitorujúci morské prostredie ich nazýva morské trávnaté šišky, ale nech už ich nazvete akokoľvek, sú úžasné,“ vyjadrila sa Sarah Cunningham z organizácie NatureScot. Dodala, že tím bol nadšený, keď sa kruhy podarilo objaviť.
Cunningham sa nevzdáva nádeje, že morské trávy sa raz zotavia. Sú dôležitejšie, ako by ste si možno mysleli. Chránia oblasti pred pobrežnou eróziou, zlepšujú kvalitu vody a poskytujú útočisko pestrej škále morských živočíchov. Pomáhajú tiež v boji s klimatickou krízou. Morská tráva môže pôsobiť ako prvá obranná línia pozdĺž pobrežia, chráni ľudí pred rastúcim rizikom povodní.
Nanešťastie, ako sme vás informovali, situácia týkajúca sa počasia je každým rokom kritickejšia. Vedci dvíhajú varovný prst, aj pokiaľ ide o koraly. Je teda otázne, aká je budúcnosť morských tráv.
