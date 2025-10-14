Od babky chutí najlepšie: Top jedlo našich susedov milujete a ani o tom neviete. Na jeseň sa po ňom budete zalizovať

Zuzana Veslíková
Ak máte v záhrade kopu popadaných jabĺk, vieme čo s nimi. Stačí sa inšpirovať rakúskou kuchyňou.

K cestovaniu ochutnávanie miestnych špecialít jednoducho patrí. Aj keď naša slovenská kuchyňa môže byť v mnohom podobná s gastronómiou typickou pre našich susedov, či si to už zamierime do Poľska, Česka alebo Rakúska, môžeme sa tešiť na objavovanie nových chutí. 

Keď sa pozrieme bližšie na tú poslednú spomínanú, objavíme v nej množstvo zaujímavých jedál, ktoré sa oplatí vyskúšať. Gastronomická encyklopédia Taste Atlas zostavila rebríček 100 najlepších rakúskych jedál a tieto by ste mali okúsiť aspoň raz za život.

Na treťom mieste sa umiestnil pokrm zvaný Zwiebelrostbraten. Ide o cibuľový pečený steak, ktorý sa najčastejšie podáva so zemiakmi alebo so špeclami.

V nedeľu u babky nesmela chýbať

Pomyselná strieborná medaila patrí klasike, ktorú zbožňuje aj množstvo Slovákov. Je ňou jablková štrúdľa, ktorá pozostáva z lístkového cesta plneného jablkovou plnkou. Mnohí z nás si jej chuť pamätajú ešte z detstva od návštevy starej mamy. Ak ste na ňu dostali chuť, teraz je ideálne obdobie pripraviť si ju, keďže jeseň je sezónou jabĺk.

Kaiserschmarrn, foto: Profimedia

A najlepším rakúskym jedlom sa stal Kaiserschmarrn – dezert, ktorého názov môžeme preložiť ako „cisársky trhanec“. V podstate ide o sladkú palacinku, ktorá sa po upečení roztrhá na kúsky a tradične podáva so slivkovým kompótom alebo džemom a posýpkou z práškového cukru. 

V prvej desiatke toho najlepšieho, čo môžeme u nášho juhozápadného suseda ochutnať, nájdeme aj tradičné rakúske šišky zvané Krapfen alebo Kasspatzln, ktoré môžeme opísať ako syrové halušky. Takže ak sa vydáte do Rakúska, určite si pochutíte a hladní nezostanete. 

