Očakávané stretnutie Trumpa a Putina sa uskutoční budúci týždeň. Zelenskyj varuje pred „rozhodnutiami bez Ukrajiny“

Americký prezident Donald Trump v piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom budúci týždeň, 15. augusta (v piatok), v americkom štáte Aljaška. Stretnutie potvrdila aj ruská strana. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AFP, AP, Reuters a TASS.
„Rusko a Spojené štáty sú blízki susedia. Zdá sa celkom logické, že naša delegácia jednoducho preletí ponad Beringov prieliv a že takýto dôležitý a dlho očakávaný summit medzi lídrami oboch krajín sa uskutoční práve tam,“ povedal novinárom Putinov poradca Jurij Ušakov s tým, že dúfa, že ďalšie stretnutie lídrov sa bude konať na území Ruska. „Príslušná pozvánka už bola zaslaná americkému prezidentovi,“ dodal.
Trump predtým v Bielom dome poznamenal, že „dôjde k výmene území v prospech oboch strán“, Ukrajiny aj Ruska, no neposkytol bližšie podrobnosti o tom, čo tým presne myslel.
Americký prezident začiatkom minulého týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním Putina, ktorý podľa neho chce, aby vojna na Ukrajine pokračovala.
Zelenskyj varuje, že stretnutie nemusí priniesť mier
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu varoval, že akékoľvek rozhodnutia bez Ukrajiny počas bilaterálneho summitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom neprinesú mier. Vylúčil tiež porušenie ústavy tým, že by odstúpili východoukrajinské územia Rusku.
„Ukrajinci nedajú svoje územie okupantovi,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. „Akékoľvek rozhodnutie proti nám, akékoľvek rozhodnutie bez Ukrajiny, sú taktiež rozhodnutiami proti mieru. Nedosiahne sa nimi nič. Vojna sa neskončí bez nás, bez Ukrajiny,“ dodal.
Zelenskyj vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram uviedol, že územná celistvosť Ukrajiny je zakotvená v ústave a rokovanie o jej porušení neprichádza do úvahy. Reagoval tak na piatkové vyjadrenia Trumpa, podľa ktorých „dôjde k výmene území v prospech oboch strán“.
