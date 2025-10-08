Obyvatelia krajského mesta sa búria: Samospráva chce vyrúbať až 400 stromov v parku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou

Foto: TASR - Lukáš Mužla

TASR
Matej Mensatoris
Časť občanov Banskej Bystrice nesúhlasí s výrubom asi 400 stromov v mestskom parku.

Viac ako stovka Banskobystričanov a Banskobystričaniek podpísala otvorený list primátorovi mesta, v ktorom vyjadrujú znepokojenie nad plánovaným výrubom približne 400 stromov v mestskom parku na Tajovského ulici. Občania žiadajú samosprávu, aby pozastavila masívny výrub a zachovala staré stromy. Mesto už skôr avizovalo, že výrub je pred revitalizáciou parku potrebný pre zlý zdravotný stav stromov, v budúcnosti ich nahradí vyše 500 nových.

Chcú vyrúbať 400 stromov

V mestskom parku na Tajovského ulici by malo v novembri dôjsť k výrubu asi 400 stromov, ide o približne polovicu drevín, ktoré sa tu nachádzajú. Výrub má byť realizovaný v súvislosti s dlho očakávanou revitalizáciou parku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. V utorok (6. 10.) sa v meste konalo stretnutie občanov, ktorí s výrubom nesúhlasia a považujú ho za neprimeraný zásah s vážnymi dôsledkami pre parkový ekosystém.

Nemalo by ísť v prvom rade o revitalizáciu parku, ale o jeho záchranu. Záchranu nenahraditeľného biotopu a zachovanie genius loci. A záchranu a život každého zo stromov by mali mať v rukách spoločnosti a odborníci, ktorí majú so záchranou skúsenosti a výsledky,“ uvádza sa v otvorenom liste.

Foto: TASR – Lukáš Mužla

Údajne chýbajú niektoré posudky

Signatári tvrdia, že ekologická, historická a spoločenská hodnota parku tkvie práve v jeho starých vzrastlých stromoch. Spochybňujú vyjadrenia samosprávy, že sú stromy choré, a tvrdia, že len prirodzenými procesmi reagujú na sucho, horúčavy či nadmerné slnečné žiarenie. Konštatujú, že po vyrúbaní stoviek stromov sa park zmení na horúcu plochu bez tieňa a upozorňujú na chýbajúci zoologický posudok a hydrogeologický prieskum.

Park je útočiskom mnohých druhov vtákov, netopierov a hmyzu, vrátane chráneného a vzácneho druhu kováčika hrdzavého. Bez nich nie je možné zodpovedne posúdiť, aký vplyv bude mať výrub na úbytok biodiverzity,“ uvádzajú signatári s tým, že výrub stromov by mal byť pri záchrane a obnove parku až posledným, terminálnym riešením.

Občania v otvorenom liste samosprávu žiadajú, aby pozastavila masívny výrub, zverejnila arboristický posudok a odôvodnenie výrubu. Požadujú tiež, aby mesto aktualizovalo a prispôsobilo projekt s maximálnym dôrazom na klimatické a ekologické potreby.

Súčasná situácia má máločo spoločné s výstupmi participatívneho procesu, aj s pôvodným architektonickým návrhom revitalizácie parku, ktorý vyhral medzinárodnú súťaž, aj s názormi odborníkov, na mnohé oblasti, s ktorými park súvisí,“ uviedli v otvorenom liste.

Foto: TASR – Lukáš Mužla

Mesto chce vysadiť 540 dlhovekých stromov

Revitalizáciu mestského parku pripravuje banskobystrická samospráva už niekoľko rokov. Projekt obnovy parku vzišiel z dialógu s obyvateľmi a krajinársko-architektonickej súťaže, do ktorej sa zapojilo 12 tímov. Radnica v druhej polovici septembra v parku organizovala stretnutie s verejnosťou, na ktorom sa diskutovalo o jeho plánovanej obnove.

V tlačovej správe po podujatí mesto uviedlo, že pred samotnou revitalizáciou parku bude nevyhnutný výrub zhruba polovice chorých a nebezpečných stromov, ktoré sú podľa výsledkov dendrologického prieskumu z roku 2024 oslabené a predstavujú bezpečnostné riziko pre návštevníkov. So samotnými prácami v rámci revitalizácie chce mesto začať budúci rok, v rámci náhradnej výsadby ráta s prírastkom 540 dlhovekých stromov odolnejších voči meniacim sa klimatickým podmienkam.

