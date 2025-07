Obrovská tragédia: Školský autobus bol plný detí, keď sa zrútil zo svahu. Hlásia úmrtie aj ťažko ranených

Autobus so žiakmi základnej školy sa vo štvrtok prevrátil a skĺzol po streche dolu strmým svahom na juhozápade Anglicka. Podľa tamojších úradov pri nehode zahynul jeden žiak a dvaja utrpeli vážne zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Na miesto nehody boli vyslané tri vrtuľníky a 20 záchraniek, ktoré previezli do nemocnice 21 osôb. Ďalších ľudí ošetrili záchranári priamo na mieste, oznámil predstaviteľ záchrannej služby.

Britský premiér Keir Starmer uviedol, že je v myšlienkach s rodinami a priateľmi účastníkov nehody. „Neexistujú žiadne vhodné slová, ktoré (možno povedať pri) smrti dieťaťa,“ napísal Starmer na platforme X. „Ďakujem záchranárom, ktorí rýchlo zasiahli,“ doplnil.

