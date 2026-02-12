Obľúbený McDonald’s prekonal všetky očakávania: Reštaurácii sa mimoriadne darí, pokračujú v expanzii

Tržby amerického reťazca rýchleho občerstvenia McDonald’s v reštauráciách otvorených najmenej rok sa počas októbra až decembra zvýšili o 5,7 %. Ich rast prekonal očakávania analytikov oslovených v prieskume spoločnosti FactSet, ktorí predpovedali, že sa posilnia o 3,9 %.
Na americkom trhu tržby na tomto základe stúpli o 6,8 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP. Celkové príjmy a zisk firmy vo štvrtom kvartáli tiež prekonali odhady analytikov. Reťazec za záverečné tri mesiace vlaňajška vykázal príjmy v sume 7,01 miliardy USD (5,89 miliardy eur), čo bol rast o 10 %. Trh prognózoval, že budú na úrovni 6,84 miliardy USD.
Čistý zisk stúpol
Čistý zisk spoločnosti McDonald’s vo štvrtom štvrťroku stúpol o 7 % na 2,16 miliardy USD. Po úprave o jednorazové položky firma dosiahla zisk 3,12 USD na akciu. Analytici predpokladali, že bude na úrovni 3,05 USD na akciu.
Obľúbená sieť reštaurácii sa pritom rýchlo rozširuje aj u nás. Najnovšie sa medzi mestá s vlastnou reštauráciou zaradili Hlohovec a Nitra. Na Slovensku má v súčasnosti McDonald’s už viac než 50 pobočiek. Od príchodu do Banskej Bystrice v roku 1995 sa zaradil na pozíciu lídra medzi fastfoodovými predajňami na Slovensku. V roku 2025 oslávil 30 rokov pôsobenia otvorením jubilejnej 50. reštaurácie v Spišskej Novej Vsi.
