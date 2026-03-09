Obľúbený inzertný portál Bazoš prichádza s novinkou, ktorá mnohých nepoteší. Už nebude úplne zadarmo

Inzertný portál Bazoš patrí medzi najznámejšie weby na Slovensku a populárny je aj vďaka tomu, že je v podstate zadarmo. Používateľ si síce môže zaplatiť za „topovanie“ inzerátu, no nejde o povinnosť. Čoskoro však nastane malá zmena.
Portál totiž sprísnil pravidlá pre bezpečnosť a chce zabrániť podvodom. Po novom bude vyžadovať, aby bol používateľ overený pomocou SMS a v niektorých prípadoch aj pomocou bankového účtu a malej mikroplatby, píšu Živé.
Nové overenie
Overenie cez SMS bolo síce v posledných rokoch bežnou súčasťou nakupovania či predaja na Bazoši, no v prípade bankového účtu ide o dosť nezvyčajnú novinku. Overenie má prebehnúť pomocou platby vo výške jedného centa. Ľudia budú môcť použiť aj QR od, čo celý proces urýchli. Platné bude jeden rok.
Ľudia sa však nemusia báť. Keďže nezadávajú údaje o platobnej karte, ide o klasický bankový prevod, ktorý sa nedá ďalej zneužiť bez udelenia ďalšieho súhlasu používateľa. Ide teda o jednorazovú transakciu.
Nahlásiť chybu v článku