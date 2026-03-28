Zmena času je tu už o pár hodín: Pospíme si kratšie, nezabudnite si prestaviť hodinky

V nedeľu (29. 3.) začne platiť letný čas. Počas noci na nedeľu sa o 2:00 stredoeurópskeho času (SEČ) posunú hodinky o hodinu dopredu na 3:00 stredoeurópskeho letného času (SELČ). Víkendová noc tak bude o jednu hodinu kratšia. Obdobie letného času sa skončí v nedeľu 25. októbra, keď sa hodinky posunú naspäť z 3:00 na 2:00 SEČ.
Zrušenie striedania času podporil Európsky parlament už v roku 2019, ale členské štáty sa zatiaľ nedohodli na jednotnom postupe pri tomto opatrení. Po prvý raz sa myšlienka zmeny času, ktorý by šetril denné svetlo, objavila v roku 1784 v článku amerického spisovateľa, štátnika, osvietenského mysliteľa, vynálezcu a fyzika Benjamina Franklina.
Prvý vážny návrh na zavedenie letného času podal londýnsky staviteľ William Willett v roku 1907 v eseji The Waste of Daylight (Mrhanie denným svetlom).
Čas sa u nás strieda každý rok od roku 1979
Na území dnešného Slovenska, ktoré bolo v tom čase súčasťou Rakúsko-Uhorska, zaviedli striedanie letného a stredoeurópskeho času prvýkrát počas prvej svetovej vojny, potom v rokoch 1940 až 1949. Do tretice to bolo v roku 1979, dôvodom bola tuhá zima a ropná kríza. Od toho roku sa SELČ uplatňuje každý rok, pričom do roku 1995 trval na území SR šesť mesiacov.
Od roku 1996, keď sa dĺžka SELČ na Slovensku zosúladila so smernicami Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, trvá letný čas na tomto území sedem mesiacov.
Nie všetky krajiny sveta menia sezónny čas. Island funguje celoročne bez striedania letného a zimného času, Rusko zaviedlo trvalý štandardný (zimný) čas, naopak, v Turecku platí celoročne letný čas. Ani Čína nepoužíva sezónnu zmenu času a funguje celoročne v jednom časovom pásme, podobne aj India. V USA sa pravidlá líšia podľa jednotlivých štátov. Väčšina krajín čas mení, ale existujú výnimky, ako napríklad Havaj alebo väčšina územia Arizony, kde sa sezónna zmena neuplatňuje.
