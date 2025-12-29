Obľúbené bratislavské nákupné centrum čaká veľká zmena: Už o pár dní ho čiastočne uzavrú

Ilustračná foto: Google Maps (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Centrum otvorilo svoje brány ešte v roku 2000 a teraz ho čaká rekonštrukcia.

Nákupné centrum VIVO! na Vajnorskej ulici v Bratislave čaká budúci rok rozsiahla rekonštrukcia. Reflektovať má potreby ľudí, avšak prihliadať má aj na plánovaný developerský rozvoj lokality v okolí jazera Kuchajda. Začiatok rekonštrukcie je naplánovaný na január 2026.

„Našou víziou je zmodernizovať centrum tak, aby bolo praktickým a ľahko dostupným miestom. Zároveň kladieme veľký dôraz na to, aby pod jednou strechou našli návštevníci všetko, čo potrebujú, a to od nákupov cez kvalitné stravovanie až po aktívny oddych,“ skonštatovala Denisa Kráľová z centra.

Rekonštrukcia prízemia

Rekonštrukcia sa má týkať primárne priestorov na prízemí, ostatné časti centra budú aj naďalej otvorené a prístupné návštevníkom. V rámci modernizácie sa počíta s vylepšením foodcourtu, rozšírením gastro ponuky či otvorením nového fitnescentra.

Súčasťou má byť aj návrat k pôvodnému pôdorysu, ktorý v minulosti umožňoval zákazníkom jednoduchšiu orientáciu v centre. Pribudnú aj nové navigačné prvky. Zmeny sa tak dotknú nielen vzhľadu, ale aj funkčnosti priestorov. Centrum otvorilo svoje brány v roku 2000.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Po zadržaní Vémolu bola jeho žena využitá na podvod. Otázniky vyvoláva aj luxusné auto na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac