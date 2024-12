Obľúbená streamovacia služba si pre ľudí pripravila obrovský darček: V tieto dni bude úplne zadarmo

Vianoce síce skončili a aj obdobie sviatkov sa pomaly blíži ku koncu, streamovacia služba Apple TV+ si však pre divákov pripravila mimoriadny darček. K jej obsahu sa dostanú zadarmo.

Sledovať filmy či seriály na Apple TV+ budete môcť bezplatne už čoskoro, a to počas víkendu od 4. do 5. januára 2025. Služba o tomto kroku informovala prostredníctvom sociálnej siete.

This weekend, see for yourself.

Stream for free Jan 4-5. pic.twitter.com/8p6PCUYpms

— Apple TV (@AppleTV) December 30, 2024