Obľúbená romantika od Netflixu sa vracia: Lásku si ide hľadať sympatický brat Bridgerton, vieme, kto má nasledovať

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Už len raz sa vyspíme a je to tu!

Fanúšikovia seriálu Bridgerton sa už o pár hodín dočkajú malého sviatku. Netflix vo štvrtok prinesie na obrazovky premiéru štvrtej série populárneho seriálu. A dianie sa bude točiť okolo obľúbeného brata. 

Ako možno viete, Netflix sa v každej zo sérií Bridgertonu sústredí na hľadanie lásky jedného zo súrodencov Bridgertonovcov. V nadchádzajúcej štvrtej sérii je na rade charizmatický Benedict (Luke Thompson), ktorý sa zoznámi s dievčaťom menom Sophie Baek (Yerin Ha).

Vešteckú guľu nemáme, no predpokladáme, že to bude medzi dvojicou poriadne iskriť a opäť sa dočkáme aj nejakých horúcich scén. Isté však je, že sa znova budeme kochať nádhernými kostýmami a započúvame sa do populárnych skladieb v sláčikovom prevedení.

Dočká sa aj Francesca a Eloise

Ak vás už teraz zaujíma, kto bude na rade v ďalších sériách, showrunnerka Jess Brownell počas premiéry štvrtej série prezradila, že piata a šiesta séria sa majú povenovať Francesce (Hannah Dodd) a Eloise (Claudia Jessie) Bridgertonovým, uvádza portál Screen Rant. V akom poradí, zatiaľ nie je známe.

Foto: MovieStillsDB

Z toho však vyplýva aj to, že posledné dve série, siedma a ôsma, sa budú sústrediť na najmladšie deti z tohto rodu, a to na Hyacintu (Florence Hunt) a Gregoryho (Will Tilson).

To znamená, že sme v polovici a ak sa Netflixu podarí tieto ambiciózne plány zrealizovať, máme sa ešte na čo tešiť.

