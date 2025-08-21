Obľúbená relácia napokon nekončí: Milujem Slovensko sa vracia s novými časťami, nastane však veľká zmena

Vedomostno-zábavná šou Milujem Slovensko bude v programovej ponuke televízie JOJ, ktorá získala licenciu na jej vysielanie. TASR o tom informovala Lucia Tuhelová, vedúca PR a hovorkyňa JOJ Group. Dodala, že mená kapitánov zatiaľ nie sú známe, no diváci sa ich včas dozvedia. Moderátorom šou bude Martin Nikodým.
„Spája humor, súťaživosť, ale aj národnú hrdosť,“ hovorí o novom prírastku vo vysielaní Marcel Grega, generálny riaditeľ Televízie JOJ s tým, že šou Milujem Slovensko je presne typ programu, ktorý diváci Jojky vyhľadávajú. „S Martinom Nikodýmom v úlohe moderátora máme istotu, že šou bude nielen zábavná, ale aj dynamická a autentická,“ poznamenal Grega.
12 rokov na Jednotke
Slovenskú súťažno-zábavnú a vedomostnú šou Milujem Slovensko začala vysielať verejnoprávna televízia 1. apríla 2013 na Jednotke. Originál pochádza z Holandska. Začiatkom júna vedenie STVR potvrdilo, že v jej vysielaní šou definitívne končí.
