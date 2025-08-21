Kotlár sa nevzdáva a reaguje na analýzu SAV, ktorá vyvrátila jeho tvrdenia: Nech rozhodne súdna moc

Ilustračná foto: TASR

Roland Brožkovič
TASR
Vakcíny sú podľa slovenských vedcov bezpečné.

Analýza zloženia mRNA vakcín proti COVID-19 jednoznačne ukázala, že tieto vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Oznámila to dnes SLovenská akadémia vied. Peter Kotlár, ktorého tvrdenia SAV nepriamo označila za nezmysly, sa však bráni a celú vec zrejme skončí na súde.

Medializované vyhlásenia a práce obsahujúce tvrdenia o vysokom množstve DNA, na základe ktorých bola uskutočnená aj analýza Slovenskej akadémie vied (SAV), sa zakladajú na technicky nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Takéto vyhlásenia sú mylné a zavádzajúce. SAV to uviedla v stanovisku, ktoré TASR poslala Andrea Nozdrovická z akadémie.

SAV hovorí o nezmysloch

„Toto malé množstvo zvyškovej DNA sa skladá z veľmi krátkych úsekov, ktoré nekódujú žiadne funkčné bielkoviny a pochádzajú z DNA, ktorá sa použila ako predloha na produkciu mRNA. Vakcíny tiež neobsahujú prímesi iných látok a predovšetkým neobsahujú zlúčeniny grafénu,“ ozrejmila SAV. O podrobných výsledkoch bude podľa jej slov informovať, len čo dostane poverenie od Ministerstva zdravotníctva SR.

SAV zároveň zdôraznila, že medializované vyhlásenia a práce obsahujúce tvrdenia o vysokom množstve DNA, spolu s nepodloženými a „nezmyselnými“ tvrdeniami o hrozbách očkovania, predstavujú nebezpečný zdroj manipulácie so strachom verejnosti, ktorý vážne ohrozuje zdravie jednotlivcov, ako aj verejné zdravie.

Ilustračná foto: TASR/AP

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár v marci odovzdal generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi znalecký posudok k analýze mRNA vakcín používaných na Slovensku počas pandémie. Analýza podľa neho potvrdila, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.

Kotlár sa bráni

Slovenská akadémia vied je najvyššia vedecká inštitúcia Slovenska, no Peter Kotlár si aj napriek tomu stojí za svojím. „V jednom momente budú sedieť pred prokurátorom dve strany: súdny znalec z certifikovaného pracoviska a vedci bez znaleckej pečiatky z necertifikovaného pracoviska SAV. Nech rozhodne súdna moc. Ja sa vyjadrovať nebudem, intuitívne vnímam prácu polícia-prokuratúra-súdy zo svojho pohľadu. Pravda je svojbytná, netreba jej pomáhať. Čas ukáže,“ povedal v reakcii pre Denník N.

Analýza z „certifikovaného pracoviska,“ ktoré Kotlár spomína, pritom bola publikovaná len v známom predátorskom časopise Herald Scholarly Open Access. Kotlár pritom ešte v marci vyhlásil, že ak sa ukáže, že vo svojich vyjadreniach o nebezpečnosti vakcín nemá pravdu, pred médiami roztrhá svoj lekársky diplom.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v apríli požiadal SAV o otestovanie vzoriek mRNA vakcín proti COVID-19. Odborníci mali vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii. Rovnako analýzu vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus. Analýza mala stáť približne 350 000 eur.

