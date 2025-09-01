Ľudia nevedia vyriešiť jednoduchý matematický príklad pre deti: Tento chyták vás potrápi

Ilustračná foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Mali ste v škole radi matematiku?

Matematika pre niekoho predstavuje zábavu ako si potrápiť mozog, no pre iného skôr nočnú moru. Do ktorej skupiny patríte vy?

Jednoduchý matematický príklad pre deti sa stal virálnou hádankou, ktorú majú problém vylúštiť aj niektorí dospelí, píše Mail Online. Na platforme X sa totiž objavila rovnica, ktorá na prvý pohľad vyzerá veľmi jednoducho, no ide o chyták.

Odhalíte správnu odpoveď?

Rovnica znie: 72 ÷ 9 x (4 + 4) = ?

Pod úlohou sa objavili  štyri možnosti, pričom len jedna je správna:

a) 1

b) 64

c) 72

d) 9

Zdá sa vám rovnica jednoduchá? To isté si mysleli aj viacerí používatelia sociálnej siete, lenže pod príspevkom sa objavilo množstvo komentárov s viacerými výsledkami. Tento príklad tak rozpútal búrlivú debatu o tom, ako správne čítať matematické zápisy.

Ilustračné foto: Freepik

Správna odpoveď je…

Upozornenie: ak nechcete poznať správnu odpoveď, nepokračujte v čítaní nasledujúcich riadkov.

Problém riešenia rovnice spočíva v porozumení poradia matematických operácií. Ako prvé by ste mali teda vyriešiť príklad v zátvorke. Ďalej delenie a násobenie, ktoré však majú rovnakú prioritu, ale vykonávajú sa zľava doprava.

Takže najprv vypočítame zátvorku 4 + 4 = 8, potom delíme 72 ÷ 9 = 8 a následne násobíme 8 x 8 = 64, čiže správna odpoveď je možnosť b. A je to. Zdá sa to ako hračka, ale práve nesprávne čítanie rovnice mnohých pomýlilo.

