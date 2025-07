Obloha sa zatiahne, nastupuje dážď: Na leto zabudnite, vyťahujte dáždniky. Európa zažíva extrémy, zmena príde už v tento deň

Kým vo viacerých častiach Európy budú ľudia hľadať úkryt pred horúčavou, na Slovensku si počasie pripraví úplne opačný scenár. Ochladenie, ktoré príde už dnes, bude prudké a výrazné. V mnohých oblastiach si budete musieť vytiahnuť teplejšie oblečenie, pridať dáždnik a rátať s tým, že leto sa aspoň na chvíľu odmlčí.

Ako upozornil portál iMeteo, do našej oblasti sa nasúva studený front sprevádzaný výškovou tlakovou nížou. Prinesie so sebou nielen citeľne nižšie teploty, ale aj hustú oblačnosť, dážď a lokálne búrky. Teplý vzduch sa medzičasom rozlieva po väčšine Európy, no stred bude výnimkou.

Na severe môže byť len 15 °C

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bude vo štvrtok oblačno až zamračené. Prechodne sa môže oblačnosť zmenšiť, no prevažne treba rátať s vlhkým počasím. Dážď alebo prehánky sa vyskytnú na mnohých miestach a ojedinele sa môžu pridať aj búrky.

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzí od 20 do 25 °C, no v severnej polovici krajiny, na Dolnom Spiši a Horehroní bude ešte chladnejšie. Tu teploty klesnú na hodnoty od 15 do 20 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude len okolo 8 °C.

Vietor bude prevažne západný až severozápadný do 25 km/h, vo východnej časti Slovenska bude slabší, no pri búrkach môže zosilnieť. Zrážok môže spadnúť do 10 milimetrov, lokálne až do 30 milimetrov, najmä na východe.

Česko bude najchladnejším miestom v Európe

Ochladenie sa neobmedzí len na Slovensko. Podobný vývoj očakávajú aj v Česku, Rakúsku, časti Poľska a Nemecka. Práve Česko by malo zaznamenať najnižšie teploty, pričom tamojšie maximá môžu dosiahnuť len približne 20 °C. Výrazne chladnejšie bude dokonca aj v porovnaní s krajinami severu Európy, kde sa teploty budú držať vyššie než u nás.

Za zmenou počasia stojí studený front, ktorý do našej oblasti privádza vlhký a chladný vzduch zo severozápadu. Tlaková níž navyše zabezpečuje, že sa zrážky a oblačnosť udržia aj počas dňa. Pocit chladu bude výraznejší v dôsledku vetra, dažďa a zamračenej oblohe. Ak sa chystáte von, pripravte sa na to, že deň bude pôsobiť skôr ako jesenný než letný.

Leto sa vráti, no zatiaľ ešte nie úplne

Podľa SHMÚ sa stred tlakovej níže v piatok presunie nad západnú Ukrajinu. Počasie u nás však zostane podobné ako vo štvrtok. Obloha bude opäť prevažne zamračená, no na niektorých miestach sa môže dočasne vyjasniť. V noci sa lokálne očakáva dážď, počas dňa sa zrážky a búrky rozšíria na viaceré regióny.

Najvyššie denné teploty vystúpia na 22 až 27 °C, no na severe môže ostať okolo 20 °C. Vietor bude mierne zosilnený, v nárazoch môže miestami dosiahnuť rýchlosť až 50 km/h.

Zatiaľ čo my zmokneme, zvyšok Európy sa bude potiť

Zatiaľ čo stredná Európa bude potrebovať nepremokavé bundy, vo väčšine ostatných častí Európy sa bude pokračovať v sérii letných dní. Horúčavy sa očakávajú v južných, západných aj severských štátoch. Slovensko sa tak aspoň na jeden deň ocitne vo výraznom kontraste voči zvyšku svetadiela.