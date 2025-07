Fico napísal list Ursule von der Leyenovej: „Slovensko v dodávkach plynu REPowerEU nikdy nepodporí“

Premiér SR Robert Fico v stredu deklaroval, že Slovensko nikdy nepodporí plán Európskej komisie REPowerEU v dodávkach plynu. Podľa premiéra poškodí slovenské domácnosti a hospodárstvo a ďalej zníži konkurencieschopnosť celej EÚ. Plán vypracovaný Európskou komisiou počíta so zastavením dodávok ruského plynu do členských štátov EÚ od roku 2028. Fico to uviedol v liste adresovanom predsedníčke Európskej komisie Urusule von der Leyenovej, ktorý zverejnil na sociálnej sieti Facebook.

Napísal list

Fico list uverejnil krátko po tom, čo agentúra Reuters s odvolaním na štyroch diplomatov pôsobiacich pri EÚ informovala, že Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov pri EÚ (COREPER) sa na stredajšom zasadnutí nezhodol na prijatí 18. balíka protiruských sankcií. S novými sankciami nesúhlasilo Slovensko a námietky podľa dvoch zdrojov vzniesla aj Malta.

„Plne si uvedomujem, že SR nemôže k návrhu REPowerEU využiť právo veta. Tento návrh považujeme za sankciu, a preto ho prirodzene spájame s návrhom 18. sankčného balíka proti Ruskej federácii. Očakávame preto, že k hlasovaniu o 18. balíku môže dôjsť až po vyriešení podstatnej časti rizík spojených s REPowerEU v oblasti dodávok plynu od roku 2028,“ vysvetlil postoj SR premiér Fico.

Podľa Fica na slovenskej politickej scéne neexistuje zhoda, pokiaľ ide o akceptovanie obsahu listu, ktorý v utorok šéfka EK adresovala slovenskému premiérovi. Von der Leyenová v ňom predsedovi vlády SR predstavila návrh garancií týkajúci sa plánovaného odstavenia dodávok ruského zemného plynu do EÚ.

Fico upozornil, že mimoriadne negatívny postoj k obsahu listu zaujali predstavitelia podnikateľského sektora, a podľa premiéra za ním nestoja ani opozičné strany, ktoré inak so zastavením dodávok ruského plynu po 1. januári 2028 súhlasia. „Považoval by som sa pitoreskné, ak by som vzhľadom na môj jasný odmietavý postoj k stratégii REPowerEU bol na Slovensku jediný zodpovedný za prijatie Vašich garancií, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za málo konkrétne,“ uviedol premiér v liste.

„Za daných okolností si Vás dovoľujem požiadať, aby nasledujúce hodiny a dni boli využité na pokračovanie dialógu medzi vládou SR a EK, predovšetkým v záujme jasnej interpretácie záväzkov, ktoré na politickej úrovni EK preberá na seba a ktoré sú formulované vo Vašom liste z 15. júla 2025. Dovtedy bude SR žiadať o odklad hlasovania o 18. sankčnom balíku,“ deklaroval Fico.

V poradí 18. súbor sankcií voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu predstavila Európska komisia 10. júna, podľa nej má postihnúť príjmy Moskvy z energetiky a vojenského komplexu. Takisto sa v ňom navrhuje zníženie cenového stropu na ruskú ropu a zákaz obchodovania so spoločnosťami prevádzkujúcimi plynovody Nord Stream 1 a 2 a s bankami, ktoré sa podieľajú na obchádzaní sankcií.