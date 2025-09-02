Prežila veľmi náročné leto. Herečka zo Sľubu odtajnila priebeh natáčania novej série, ktoré bolo miestami nepríjemné

Diváci sa dočkali, druhá séria Sľubu, a tým aj pokračovanie príbehov obľúbených postáv, odštartovala prvou časťou a hoci ide len o začiatok, už ten bol plný zaujímavých momentov. Súčasťou deja je tiež extrovertná a atraktívna Andrea Marková, ktorú možno považovať za módnu ikonu tej doby. A zatiaľ čo diváci oddychovali, občas zašli na dovolenku a užívali si teplé slnečné lúče pri vode, herci stáli na pľaci.
Nová séria sa vyrábala už počas leta, kým diváci odrátavali dni do začiatku nových častí. Dlhoočakávaný deň nastal a výsledok, na ktorom umelci tvrdo pracovali počas prázdnin, už možno postupne vidieť na televíznych obrazovkách. Ako priznala Kristína Sisková, ktorá stvráňuje v Sľube krásnu Andreu, veľa divákov sa pýtalo jej, a tiež iných hercov, či majú pauzu aj oni. „Nie, milí diváci, nemali sme pauzu. Naozaj sme intenzívne pracovali, ale bolo to strašne príjemné,“ uviedla charizmatická blondínka v Teleráne.
Má za sebou pracovné leto
Aj keď si samotné natáčanie pochvaľuje, vyšla s pravdou von, že to u nej nebolo jednoduché. Zdá sa, že napriek prázdninám toho mala umelkyňa až-až.
„Musím povedať, že my do práce chodíme radi a máme pekné vzťahy. A znie to akože strašne utopicky, ale naozaj je to pravda. Máme, myslím si, veľmi priateľské a pekné vzťahy,“ dodala Kristína a zároveň poznamenala, že je to niekedy náročné. „Čo sa týka napríklad mňa, tak ja som logisticky mala veľmi náročné leto. Týmto chcem pozdraviť celú moju rodinu, ktorú som nevidela asi 3 mesiace,“ pokračovala.
Herečkino leto sa nieslo v pracovnom duchu. A aj keď sa stihla miestami odreagovať na rôznych letných akciách, nepríjemné horúčavy, ktoré nás potrápili na niekoľko dní, jej zjavne dali poriadne zabrať. „Aby som bola úprimná a fér, stihla som medzitým aj dovolenky, dokonca festivaly, aj kadečo iné… Ale moje pracovné aktivity boli veľmi zahustené. Keď už som bola v Bratislave, alebo teda na Slovensku, tak som vlastne stále pracovala,“ uviedla na pravú mieru.
