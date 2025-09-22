Objavili nový ostrov: Vznikal zaujímavým spôsobom, odhalili ho satelitné snímky. Vôbec to ale nie je dobrá správa

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
Ide o ukážkový príklad dôsledkov globálneho otepľovania, ktoré mení celé krajiny.

Roztápajúci sa ľadovec v juhovýchodnej Aljaške odhalil nový ostrov, ktorý sa objavil priamo uprostred zväčšujúceho sa jazera. Na zmeny upozornili zábery z družíc americkej vesmírnej agentúry NASA. Ostrov s rozlohou približne 5 štvorcových kilometrov tvorí vrch Prow Knob, ktorý bol kedysi obkolesený ľadovou masou známeho Alseckého ľadovca.

S postupným topením sa ľadu a jeho ústupom začala oblasť zaplavovať voda z topiaceho sa ľadovca. Počas tohtoročného leta satelity zachytili, ako sa Prow Knob ocitol izolovaný uprostred jazera Alsek. Ide o ukážkový príklad dôsledkov globálneho otepľovania, ktoré mení celé krajiny, píše NBC News.

Veľký rozdiel

Ešte v roku 1984 satelit Landsat 5 ukázal, že západná strana Prow Knob sa dotýkala brehu jazera, no jeho východná časť bola celá obalená ľadom. V nasledujúcich desaťročiach sa však Alsecký ľadovec, spolu so susedným ľadovcom Grand Plateau, začal rýchlo vytrácať.

Najnovšie zábery zo satelitu Landsat 9 potvrdili, že medzi 13. júlom a 6. augustom tohto roka sa posledné zvyšky ľadu odtrhli od Prow Knob, čím sa z neho stal samostatný ostrov. Podľa glaciológov siahal ešte začiatkom 20. storočia ľadovec oveľa ďalej, až k útvaru Gateway Knob, vzdialenému približne 5 kilometrov.

Od roku 1984 sa Alsecký ľadovec zmenšil o takmer 5 kilometrov, zatiaľ čo jazero Alsek narástlo takmer na dvojnásobok svojej pôvodnej rozlohy, z približne 44 km² na takmer 78 km². NASA navyše očakáva, že topenie bude pokračovať aj v budúcnosti.

