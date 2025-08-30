Objavili nové ohnisko: Na Slovensku sa šíri infekčné vírusové ochorenie, v týchto častiach je to najhoršie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave zaznamenal v okrese koncom augusta nové ohnisko vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Prípady žltačky sa vyskytli v obci Krásnohorské Podhradie. RÚVZ o tom informoval na svojej webovej stránke.
„Nové ohnisko vzniklo v obci Krásnohorské Podhradie v lokalite s nízkym hygienickým štandardom bývania,“ priblížili hygienici. V rámci obce evidujú tri prípady ochorenia, a to u detí vo veku do desiatich rokov. „Lekársky dohľad a očkovanie boli nariadené všetkým úzkym kontaktom v rodine,“ dodal RÚVZ.
Desiatky prípadov
Výskyt žltačky typu A v okrese Rožňava zaznamenali hygienici začiatkom apríla v meste Dobšiná, doposiaľ tu evidujú 54 prípadov. Ďalšie ohnisko sa vyskytlo v júni v obci Kobeliarovo, začiatkom augusta sa ochorenie rozšírilo aj v meste Rožňava.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
