Tvrdá rana pre Trumpa: Clá proti Číne, Kanade a Mexiku sú neplatné. Prezident podľa súdu prekročil právomoci

Americký federálny odvolací súd v piatok rozhodol, že väčšina ciel, ktoré uvalil prezident Donald Trump na obchodných partnerov USA, je nezákonná. Súd zistil, že prezident pri ich uvalení prekročil svoje právomoci. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Súd umožnil, aby uvalené clá zostali v platnosti do 14. októbra, aby Trumpova vláda mala možnosť podať odvolanie na Najvyšší súd Spojených štátov. AFP konštatuje, že piatkové rozhodnutie súdu predstavuje úder pre Trumpa, ktorý od januárového návratu do Bieleho domu používa clá ako široký nástroj hospodárskej politiky.
Clá ako pilier zahraničnej politiky
Clá sú podľa Reuters pilierom zahraničnej politiky USA počas Trumpovho druhého funkčného obdobia, pričom ich využíva na vyvíjanie politického tlaku a na prejednávanie obchodných dohôd so štátmi, ktoré dovážajú tovary do USA. Americký prezident v tomto roku uvalil prísne clá na desiatky krajín.
„Zákon udeľuje prezidentovi významné právomoci na vykonanie viacerých opatrení v reakcii na vyhlásenú národnú núdzovú situáciu, no žiadne z týchto opatrní výslovne nezahŕňa právomoc uvaliť clá, poplatky alebo podobné opatrenia, ani právomoc ukladať dane,“ uviedol súd.
Sporné clá z apríla a februára
Odvolací súd vo Washingtone sa zaoberal zákonnosťou Trumpových ciel uvalených v apríli, ako aj samostatným balíkom ciel, ktoré vo februári uvalil proti Číne, Kanade a Mexiku, objasňuje Reuters. Agentúra tvrdí, že rozhodnutie súdu nemá vplyv na clá uvalené na základe iných právnych opatrení, ako sú Trumpove clá na dovoz ocele a hliníka.
Americký federálny súd už koncom mája zablokoval uplatnenie obchodných ciel a rozhodol, že Trump uvalením rozsiahlych ciel prekročil svoje právomoci. Len deň po tomto rozhodnutí odvolací súd obnovil rozsiahle clá.
Nahlásiť chybu v článku