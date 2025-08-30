Tvrdá rana pre Trumpa: Clá proti Číne, Kanade a Mexiku sú neplatné. Prezident podľa súdu prekročil právomoci

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Odvolací súd označil väčšinu ciel za nezákonnú.

Americký federálny odvolací súd v piatok rozhodol, že väčšina ciel, ktoré uvalil prezident Donald Trump na obchodných partnerov USA, je nezákonná. Súd zistil, že prezident pri ich uvalení prekročil svoje právomoci. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Súd umožnil, aby uvalené clá zostali v platnosti do 14. októbra, aby Trumpova vláda mala možnosť podať odvolanie na Najvyšší súd Spojených štátov. AFP konštatuje, že piatkové rozhodnutie súdu predstavuje úder pre Trumpa, ktorý od januárového návratu do Bieleho domu používa clá ako široký nástroj hospodárskej politiky.

Clá ako pilier zahraničnej politiky

Clá sú podľa Reuters pilierom zahraničnej politiky USA počas Trumpovho druhého funkčného obdobia, pričom ich využíva na vyvíjanie politického tlaku a na prejednávanie obchodných dohôd so štátmi, ktoré dovážajú tovary do USA. Americký prezident v tomto roku uvalil prísne clá na desiatky krajín.

Foto: TASR/AP

„Zákon udeľuje prezidentovi významné právomoci na vykonanie viacerých opatrení v reakcii na vyhlásenú národnú núdzovú situáciu, no žiadne z týchto opatrní výslovne nezahŕňa právomoc uvaliť clá, poplatky alebo podobné opatrenia, ani právomoc ukladať dane,“ uviedol súd.

Sporné clá z apríla a februára

Odvolací súd vo Washingtone sa zaoberal zákonnosťou Trumpových ciel uvalených v apríli, ako aj samostatným balíkom ciel, ktoré vo februári uvalil proti Číne, Kanade a Mexiku, objasňuje Reuters. Agentúra tvrdí, že rozhodnutie súdu nemá vplyv na clá uvalené na základe iných právnych opatrení, ako sú Trumpove clá na dovoz ocele a hliníka.

Americký federálny súd už koncom mája zablokoval uplatnenie obchodných ciel a rozhodol, že Trump uvalením rozsiahlych ciel prekročil svoje právomoci. Len deň po tomto rozhodnutí odvolací súd obnovil rozsiahle clá.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obľúbenú dovolenkovú destináciu Slovákov zasiahla smršť: Počasie sa zbláznilo, búrka Erin ničila úplne všetko

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac