Obedové menu stojí aj 10 €, čo je 200 € mesačne: Slováci hromžia na drahé jedlo, takto sa rozhodli ušetriť desiatky eur

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková) / ilustračná foto: pxhere

Zuzana Veslíková
Nie každý má to šťastie, že si môže dopriať chutný obed. Či už z vlastnej dielne, alebo z reštaurácie.

Najobľúbenejšia časť pracovného dňa mnohých Slovákov je obedová prestávka. No menej príjemné už môže byť plánovanie toho, čo si dať počas nej pod zub. Najpohodlnejšie to majú ľudia, ktorí sa môžu stravovať v rámci práce, ostatní si buď musia navariť doma, alebo sa vybrať do reštaurácie či táckarne. A to môže ísť poriadne hlboko do peňaženky. 

Ceny idú hore a inak to nie je ani v prípade stravovacích zariadení. Kedysi sme sa dokázali naobedovať aj za 5 eur, dnes môžeme zacvakať aj dvojnásobok. Na internete sa medzi Slovákmi rozprúdila búrlivá diskusia o tom, koľko sú ochotní zaplatiť za obedové menu. Viacerí priznali, že museli prehodnotiť svoje návyky, ďalší si za kvalitu bez problémov priplatia.

Ilustračná foto: Pexels

Obedy aj za 200 eur mesačne

Zoberme si príklad – ak za jeden obed aj s polievkou dáte 8 eur, keď to vynásobíme počtom 20 pracovných dní v mesiaci, dostaneme sa na sumu 160 eur, a to nie je vôbec málo. A môže to byť ešte viac. „U nás sú ceny okolo 10 eur. Chápem, že reštaurácie majú vyššie náklady, ale nie som ochotná platiť 200 eur mesačne iba za moje obedy,“ priznala jedna komentujúca.

„Najlacnejšie menu je u nás v meste za 6,50 eura, najdrahšie za 12,90 eura. Bežná cena za menu je okolo 7 – 8 eur“ opísala iná Slovenka, ako to vyzerá s cenami. Zatiaľ čo niektorí zhodnotili, že jesť musia, a preto si doprajú aj lepší obed, iní začali šetriť a variť si doma.

Záber z poľskej Biedronky, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Takéto stravovanie museli obmedziť

„Kedysi som chodila na obedové menu častejšie, teraz som to výrazne obmedzila najmä kvôli cenám, radšej obetujem okolo pol hodinky času na uvarenie, a potom si jedlo ohrejem v práci. Alebo mám suchý obed a varenú večeru, podľa toho, ako sa mi chce variť,“ objavilo sa v tipoch, ako ušetriť a zároveň si dopriať teplé varené jedlo.

„Ja chápem, že reštauráciám tiež išli náklady hore, ale dať 50 eur týždenne za obedy je pre mňa veľa, tak sa stravujeme doma. Buď si nosím, alebo sa najem doma,“ opísala podobný režim iná Slovenka. „Za 10 eur radšej navarím obed na dva dni pre dvoch,“ doplnila ďalšia.

Napriek vysokým cenám prakticky všetkého by sme nemali zabúdať na to, aké je dôležité dávať nášmu telu dostatok zdravej a vyváženej stravy, ktorá je preň palivom. Preto ak je to možné, radšej ukrojte z iných návykov, ktoré idú do peňazí a jedlo si neodopierajte. Ak chcete ušetriť, riešením môže byť pripravovať si obedy doma.

„Ja si varím sám, mne to vyhovuje, keďže cvičím. Mäso, ryža, nejaký mix zeleniny – takú funkčnú kvalitu a za také peniaze nedostanem v žiadnej reštike,“ poradil Slovák, ktorý si to zariadil po svojom a vyhovuje mu to.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac