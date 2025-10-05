Obedové menu stojí aj 10 €, čo je 200 € mesačne: Slováci hromžia na drahé jedlo, takto sa rozhodli ušetriť desiatky eur

Najobľúbenejšia časť pracovného dňa mnohých Slovákov je obedová prestávka. No menej príjemné už môže byť plánovanie toho, čo si dať počas nej pod zub. Najpohodlnejšie to majú ľudia, ktorí sa môžu stravovať v rámci práce, ostatní si buď musia navariť doma, alebo sa vybrať do reštaurácie či táckarne. A to môže ísť poriadne hlboko do peňaženky.
Ceny idú hore a inak to nie je ani v prípade stravovacích zariadení. Kedysi sme sa dokázali naobedovať aj za 5 eur, dnes môžeme zacvakať aj dvojnásobok. Na internete sa medzi Slovákmi rozprúdila búrlivá diskusia o tom, koľko sú ochotní zaplatiť za obedové menu. Viacerí priznali, že museli prehodnotiť svoje návyky, ďalší si za kvalitu bez problémov priplatia.
Obedy aj za 200 eur mesačne
Zoberme si príklad – ak za jeden obed aj s polievkou dáte 8 eur, keď to vynásobíme počtom 20 pracovných dní v mesiaci, dostaneme sa na sumu 160 eur, a to nie je vôbec málo. A môže to byť ešte viac. „U nás sú ceny okolo 10 eur. Chápem, že reštaurácie majú vyššie náklady, ale nie som ochotná platiť 200 eur mesačne iba za moje obedy,“ priznala jedna komentujúca.
„Najlacnejšie menu je u nás v meste za 6,50 eura, najdrahšie za 12,90 eura. Bežná cena za menu je okolo 7 – 8 eur“ opísala iná Slovenka, ako to vyzerá s cenami. Zatiaľ čo niektorí zhodnotili, že jesť musia, a preto si doprajú aj lepší obed, iní začali šetriť a variť si doma.
Takéto stravovanie museli obmedziť
„Kedysi som chodila na obedové menu častejšie, teraz som to výrazne obmedzila najmä kvôli cenám, radšej obetujem okolo pol hodinky času na uvarenie, a potom si jedlo ohrejem v práci. Alebo mám suchý obed a varenú večeru, podľa toho, ako sa mi chce variť,“ objavilo sa v tipoch, ako ušetriť a zároveň si dopriať teplé varené jedlo.
„Ja chápem, že reštauráciám tiež išli náklady hore, ale dať 50 eur týždenne za obedy je pre mňa veľa, tak sa stravujeme doma. Buď si nosím, alebo sa najem doma,“ opísala podobný režim iná Slovenka. „Za 10 eur radšej navarím obed na dva dni pre dvoch,“ doplnila ďalšia.
Napriek vysokým cenám prakticky všetkého by sme nemali zabúdať na to, aké je dôležité dávať nášmu telu dostatok zdravej a vyváženej stravy, ktorá je preň palivom. Preto ak je to možné, radšej ukrojte z iných návykov, ktoré idú do peňazí a jedlo si neodopierajte. Ak chcete ušetriť, riešením môže byť pripravovať si obedy doma.
„Ja si varím sám, mne to vyhovuje, keďže cvičím. Mäso, ryža, nejaký mix zeleniny – takú funkčnú kvalitu a za také peniaze nedostanem v žiadnej reštike,“ poradil Slovák, ktorý si to zariadil po svojom a vyhovuje mu to.
