Občianska spoločnosť sa búri: Na pondelok zvoláva protest aj nové Hnutie Nahnevaných žien, budú aj ďalšie

Parlament ukončil schôdzu, začali im prázdniny. Opäť sa stretnú až v januári. Posledné dni však atmosféra hustla a občania boli svedkami udalostí v parlamente, na ktoré len tak nezabudnú. Hádky, bitky, nadávky a dokonca aj spievanie piesne Na Kráľovej holi.
Občianska spoločnosť teraz ohlásila protestné akcie. Ako v tlačovej správe uvádza nové Hnutie Nahnevaných žien, „je to spontánna reakcia na systematické rozkladanie právneho štátu a na včerajšie a dnešné rozhodnutie parlamentu, ktoré prekročilo hranicu únosného. Ako ženy, občianky a organizátorky verejných aktivít cítime, že už nemáme inú možnosť, ako postaviť sa na odpor verejne – v uliciach“.
Okamžitá reakcia občianskej spoločnosti
Vládna koalícia prelomila veto prezidenta a rozhodla o zrušení nezávislého Úradu na ochranu oznamovateľov. Rovnako schválila novelu Trestného zákona, kde sa bude na výpovede kajúcnikov pozerať inak, čo môže ovplyvniť známe kauzy. Nové pravidlá obmedzujú využitie výpovedí spolupracujúcich obvinených, čo môže ochrániť aj páchateľov mafiánskych vrážd vrátane tých, ktoré súvisia s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
15. decembra sa uskutoční protest o 18.00 na Námestie slobody v Bratislave. Akciu organizujú aj Mestá za demokraciu. Názov má príznačný, Prekročili všetky červené čiary. Ľudia majú kriedou kresliť červené čiary na chodníky, námestia, sochy, lavičky a podobne.
Na utorok 16. decembra na 18. hodinu zvolali veľký protest na Námestí Slobody v Bratislave aj opozičné strany. Nazvali ho Protest proti mafii.
