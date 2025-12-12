Občianska spoločnosť sa búri: Na pondelok zvoláva protest aj nové Hnutie Nahnevaných žien, budú aj ďalšie

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
V pondelok 15. decembra budú protestné akcie.

Parlament ukončil schôdzu, začali im prázdniny. Opäť sa stretnú až v januári. Posledné dni však atmosféra hustla a občania boli svedkami udalostí v parlamente, na ktoré len tak nezabudnú. Hádky, bitky, nadávky a dokonca aj spievanie piesne Na Kráľovej holi. 

Občianska spoločnosť teraz ohlásila protestné akcie. Ako v tlačovej správe uvádza nové Hnutie Nahnevaných žien, „je to spontánna reakcia na systematické rozkladanie právneho štátu a na včerajšie a dnešné rozhodnutie parlamentu, ktoré prekročilo hranicu únosného. Ako ženy, občianky a organizátorky verejných aktivít cítime, že už nemáme inú možnosť, ako postaviť sa na odpor verejne – v uliciach“.

Okamžitá reakcia občianskej spoločnosti

Vládna koalícia prelomila veto prezidenta a rozhodla o zrušení nezávislého Úradu na ochranu oznamovateľov. Rovnako schválila novelu Trestného zákona, kde sa bude na výpovede kajúcnikov pozerať inak, čo môže ovplyvniť známe kauzy. Nové pravidlá obmedzujú využitie výpovedí spolupracujúcich obvinených, čo môže ochrániť aj páchateľov mafiánskych vrážd vrátane tých, ktoré súvisia s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

15. decembra sa uskutoční protest o 18.00 na Námestie slobody v Bratislave. Akciu organizujú aj Mestá za demokraciu. Názov má príznačný, Prekročili všetky červené čiary. Ľudia majú kriedou kresliť červené čiary na chodníky, námestia, sochy, lavičky a podobne.

Na utorok 16. decembra na 18. hodinu zvolali veľký protest na Námestí Slobody v Bratislave aj opozičné strany. Nazvali ho Protest proti mafii.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Divočina v parlamente: Poslanci sa bili, hádali a nadávali si. Ukázali, v akom stave je…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac