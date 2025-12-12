Divočina v parlamente: Poslanci sa bili, hádali a nadávali si. Ukázali, v akom stave je celá spoločnosť

Poslanci v Národnej rade SR sa vo štvrtok večer pri schvaľovaní novely Trestného zákona pochytili, došlo aj k fyzickej roztržke. Na nočnom rokovaní boli prítomné nadávky, krik, hádky a aj bitky.
Predseda opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič zverejnil na sociálnej sieti video, ktoré sa začína tým, že Matovič natáča koaličných poslancov a hovorí: „Toto sú ľudia, ktorí dali amnestiu zločincovi Gašparovi (podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, Smer-SD)“. Jeden z nich po ňom hodil plastovú fľašu, malo by ísť o Erika Vlčeka (Hlas-SD).
Následne zrejme prišla výzva na to, aby bývalý premiér nahrávanie prerušil, lebo počuť ako sa pýta: „Prečo by som to vypínal?“. Na záberoch potom vidieť fyzickú roztržku medzi poslancami, viditeľní sú poslanci Hlasu aj Hnutia Slovensko, pričom jedného z nich počuť, ako opakovane kričí: „Čo ma držíš?“, a potom sa rovnako opakovane pýta „Čo ma škrtíš?“.
Matovič mal tiež krátku slovnú výmenu s jednou z koaličných poslankýň, ktorá sa po ňom zahnala, ďalší koaliční poslanci sa ale postavili medzi nich. V pozadí počuť spev, znie pieseň Na Kráľovej holi, rovnako počuť hlasný piskot.
Podľa dostupných informácií ju spievali poslanci vládnej koalície. Predseda Hnutia Slovensko chodil po pléne a ďalej natáčal poslancov koalície. V sále sa v tej chvíli rozliehala hymna SR, tú mali spievať poslanci hnutia Progresívne Slovensko. Matovič na ďalších záberoch kritizuje schválenie novely Trestného zákona.
Natáčal aj svojich poslaneckých kolegov, ktorí sa kriticky vyjadrili k fyzickej potýčke. Vyhrotenej situácii predchádzala aj roztržka medzi Matovičom a koaličnou poslankyňou Zuzanou Plevíkovou (Smer-SD).
Igor Matovič v noci v parlamente urážal ženy. Poslankyniam Smeru a Hlasu hovoril, že sú chudery, Matejíčkovej povedal, že je úchylná, keď sa naňho tlači, povedal jej, aby išla „do riti“. Neskôr ju nazval kravou, ona jeho idiotom.
Schválili novelu Trestného zákona
Národná rada schválila novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní. Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po 2. svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane.
Hlasovanie sprevádzal ohlušujúci piskot opozičných poslancov aj viaceré incidenty, napríklad medzi poslankyňou Smeru Zuzanou Plevíkovou a poslancom Igorom Matovičom z Hnutia Slovensko.
Matovič stál pri rokovaní o novele Trestného zákona pri podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi s plagátom, na ktorom bol nápis Obžalovaný Gašpar hlasuje za amnestiu pre seba. Opozícia ostro kritizovala „prílepok“ o nemožnosti použiť ako dôkaz výpoveď spolupracujúceho obvineného, ktorý dostal benefity a nevypovedal pravdivo alebo neuviedol všetky podstatné skutočnosti v akomkoľvek trestnom konaní. Opoziční poslanci v ňom vidia pomoc napríklad pre Tibora Gašpara alebo Norberta Bödöra.
Alkohol, cigarety, hádky
V pléne zazneli aj informácie, že Andrej Danko má byť pod vplyvom alkoholu, čo sa samozrejme nepáčilo mnohým opozičným poslancom, pretože podľa nich nezvládal viesť schôdzu. Neskôr zasadlo aj grémium, kde sa rozhodlo, že Danko „pôjde domov“, no ten neodišiel.
Poslankyne PS sa sťažovali, že v parlamente je to vo večerných hodinách ako v krčme. Všade sa šíril cigaretový smrad a zápach z alkoholu. Na to reagoval poslanec Kéry, ktorý povedal, nech si poslankyňa PS presadne, keď jej to vadí.
Na záver schôdze sa poslancom prihovoril Dubéci z PS, ktorý sa ich vyzval, aby sa zamysleli nad tým, kam smeruje tento parlament a či poslanci chcú ďalej takto fungovať.
Schôdza pokračuje dnes o 10:00, kedy by chceli poslanci prelomiť veto prezidenta.
