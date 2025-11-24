O zmrazených ruských aktívach by mal rokovať aj slovenský parlament. Fico z Angoly odkazuje, že ide o vážny krok

Foto: Facebook (Robert Fico)

Jakub Baláž
TASR
Premiér Fico sa vo videu zverejnenom v pondelok na sociálnych sieťach prihovoril ľuďom po neformálnom summite ER o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu.

Návrh Európskej komisie (EK) na „konfiškáciu“ ruských zmrazených aktív a ich použitie na vojenské potreby Ukrajiny je podľa predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica tak vážny a s takými dôsledkami, že pred rokovaním Európskej rady (ER) by o ňom mal rokovať aj parlament SR. Vyhlásil to Fico vo videu zverejnenom v pondelok na sociálnych sieťach, informuje TASR.

Premiér SR ozrejmil, že tento neformálny summit ER sa konal na okraj summitu Európskej únie a Africkej únie (AÚ) v angolskej Luande. Fico uviedol, že americký plán už osobne podporil a uznesením tak podľa neho urobila aj celá slovenské vláda.

Považujeme ho za dobrý základ mierovej dohody a vidíme v ňom potvrdenie správnosti všetkých našich doterajších mierových postojov k vojne na Ukrajine. Opäť sa ukazuje, že sme mali pravdu. Summit aktualizoval situáciu okolo mierového plánu a zhodnotil celý rad rokovaní, ktoré o tomto mierovom pláne prebehli,“ povedal premiér.

Rokovania nemôžu prebiehať bez Ukrajiny

Na vojnu na Ukrajine podľa Fica existujú rôzne názory a za najpodstatnejšie podľa svojich slov považuje zastaviť nezmyselné vzájomné zabíjanie Slovanov, čo by malo byť prioritou.

Fico poznamenal, že rokovania o americkom mierovom pláne nemôžu prebiehať bez Ukrajiny, „pretože nám hrozí ďalší Mníchov“. Národy bývalého Československa by podľa jeho slov mali byť osobitne citlivé na akékoľvek rozhodovanie o osude iného štátu bez jeho slobodného súhlasu.

Na pondelkovom summite slovenský premiér apeloval na aktívnu úlohu Európskej únie, ktorá by podľa neho v tomto štádiu rokovania o mierovom pláne mohla mierne vylepšiť svoj „imidž“ ako významnej medzinárodnej organizácie bez vlastnej zahraničnej politiky a schopnosti ovplyvňovať najvážnejšie svetové udalosti.

Zmrazené ruské aktíva

Vo veľkej časti členských štátov EÚ existuje vôľa použiť zmrazené ruské aktíva na financovanie ukrajinských vojenských potrieb, pričom Fico takéto rozhodnutie nepovažuje za najšťastnejšie. Podľa neho to môže viesť k vážnym právnym sporom a k ruskej odvete, ale išlo by tiež o jasný signál, že „EÚ ďalej podporuje vojnu“.

Dodal, že mierový plán USA ráta s týmito zmrazenými aktívami na financovanie rekonštrukcie Ukrajiny.

Vyzval som preto na opatrnosť, aby sme predčasným európskym rozhodnutím, okrem iného aj osobitne kontroverzným, o konfiškácii zmrazených ruských aktív nezahatali možnosť dosiahnutia mierovej zmluvy, ak by práve použitie ruských aktív na obnovu Ukrajiny malo byť kľúčovým prvkom takejto dohody,“ povedal Fico.

Konštatoval, že je omnoho lepšie použiť zmrazené ruské aktíva na obnovu Ukrajiny ako na financovanie jej vojenských potrieb v nasledujúcich dvoch rokoch.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico rokuje v Angole: Zvolali mimoriadny samit zameraný na mierový plán pre Ukrajinu. Prítomní sú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac