O zmrazených ruských aktívach by mal rokovať aj slovenský parlament. Fico z Angoly odkazuje, že ide o vážny krok

Návrh Európskej komisie (EK) na „konfiškáciu“ ruských zmrazených aktív a ich použitie na vojenské potreby Ukrajiny je podľa predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica tak vážny a s takými dôsledkami, že pred rokovaním Európskej rady (ER) by o ňom mal rokovať aj parlament SR. Vyhlásil to Fico vo videu zverejnenom v pondelok na sociálnych sieťach, informuje TASR.
Premiér SR ozrejmil, že tento neformálny summit ER sa konal na okraj summitu Európskej únie a Africkej únie (AÚ) v angolskej Luande. Fico uviedol, že americký plán už osobne podporil a uznesením tak podľa neho urobila aj celá slovenské vláda.
„Považujeme ho za dobrý základ mierovej dohody a vidíme v ňom potvrdenie správnosti všetkých našich doterajších mierových postojov k vojne na Ukrajine. Opäť sa ukazuje, že sme mali pravdu. Summit aktualizoval situáciu okolo mierového plánu a zhodnotil celý rad rokovaní, ktoré o tomto mierovom pláne prebehli,“ povedal premiér.
Rokovania nemôžu prebiehať bez Ukrajiny
Na vojnu na Ukrajine podľa Fica existujú rôzne názory a za najpodstatnejšie podľa svojich slov považuje zastaviť nezmyselné vzájomné zabíjanie Slovanov, čo by malo byť prioritou.
Fico poznamenal, že rokovania o americkom mierovom pláne nemôžu prebiehať bez Ukrajiny, „pretože nám hrozí ďalší Mníchov“. Národy bývalého Československa by podľa jeho slov mali byť osobitne citlivé na akékoľvek rozhodovanie o osude iného štátu bez jeho slobodného súhlasu.
Na pondelkovom summite slovenský premiér apeloval na aktívnu úlohu Európskej únie, ktorá by podľa neho v tomto štádiu rokovania o mierovom pláne mohla mierne vylepšiť svoj „imidž“ ako významnej medzinárodnej organizácie bez vlastnej zahraničnej politiky a schopnosti ovplyvňovať najvážnejšie svetové udalosti.
Zmrazené ruské aktíva
Vo veľkej časti členských štátov EÚ existuje vôľa použiť zmrazené ruské aktíva na financovanie ukrajinských vojenských potrieb, pričom Fico takéto rozhodnutie nepovažuje za najšťastnejšie. Podľa neho to môže viesť k vážnym právnym sporom a k ruskej odvete, ale išlo by tiež o jasný signál, že „EÚ ďalej podporuje vojnu“.
Dodal, že mierový plán USA ráta s týmito zmrazenými aktívami na financovanie rekonštrukcie Ukrajiny.
„Vyzval som preto na opatrnosť, aby sme predčasným európskym rozhodnutím, okrem iného aj osobitne kontroverzným, o konfiškácii zmrazených ruských aktív nezahatali možnosť dosiahnutia mierovej zmluvy, ak by práve použitie ruských aktív na obnovu Ukrajiny malo byť kľúčovým prvkom takejto dohody,“ povedal Fico.
Konštatoval, že je omnoho lepšie použiť zmrazené ruské aktíva na obnovu Ukrajiny ako na financovanie jej vojenských potrieb v nasledujúcich dvoch rokoch.
